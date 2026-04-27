ROBOT SANDWICH
27 avril 2026
Mais pourquoi votre bot IA se met-il soudain à vous vendre des choses ?
ChatGPT qui affiche des publicités, Gemini qui anticipe vos besoins d'achat, des chatbots qui glissent des recommandations de marques au fil de la conversation : l'intelligence artificielle grand public bascule doucement vers le modèle économique qui a fait la fortune des réseaux sociaux. Une évolution qui soulève une question centrale — et inconfortable : peut-on encore faire confiance à un outil qui vous parle et vous vend en même temps ?
11 min de lecture
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , chatbots , vente , marketing , conseils , utilisateurs , arnaques , manipulations , OpenAI
THEMATIQUESTech & IA
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.
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Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.