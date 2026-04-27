ROBOT SANDWICH

27 avril 2026

Mais pourquoi votre bot IA se met-il soudain à vous vendre des choses ?

ChatGPT qui affiche des publicités, Gemini qui anticipe vos besoins d'achat, des chatbots qui glissent des recommandations de marques au fil de la conversation : l'intelligence artificielle grand public bascule doucement vers le modèle économique qui a fait la fortune des réseaux sociaux. Une évolution qui soulève une question centrale — et inconfortable : peut-on encore faire confiance à un outil qui vous parle et vous vend en même temps ?