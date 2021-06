Mais pourquoi ce sommet surprise UE - Russie ? 

Michael Lambert : La volonté de relancer le dialogue entre l'Union européenne (UE) et la Russie fait écho à la rencontre entre les présidents américain et russe à Genève, mais elle est tout autant nécessaire dans la mesure où elle permettra de générer un échange entre les deux grandes puissances de l'UE - France et Allemagne - et la Russie, par opposition aux pays d'Europe de l'Est - République tchèque, Pologne, pays baltes, Estonie - qui monopolisent et enveniment le dialogue UE-Russie depuis le début de la crise en Crimée (2014).

Ce sommet arrive à un moment où l'UE doit impérativement trouver des réponses à de nouveaux défis, notamment des réponses aux tensions entre l'UE et la Biélorussie car elles pourraient conduire à des mutations géopolitiques majeures, dont la reconnaissance diplomatique de l'Abkhazie par Lukashenko.

Ce sommet pourrait déboucher sur le renouvellement d'une coopération affaiblie suite à l'expulsion de diplomates russes en République tchèque et dans les États baltes pour espionnage en 2021. Il est également nécessaire pour la France d'avancer sur la question du Haut-Karabagh et l'avenir du groupe de Minsk de l'OSCE, ainsi que pour l'Allemagne d'accroître sa coopération économique avec la Russie avec Nord Stream II, ce qui requiert une meilleure entente avec le Kremlin.

Que pouvons-nous attendre d'une telle réunion ? Les intérêts européens seront-ils enfin garantis ?