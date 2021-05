Macron a trouvé une solution miraculeuse pour éviter de perdre les élections : ne pas présenter de candidat…

Sophie Cluzel a retiré sa liste pour les Régionales en PACA.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il n’y aura donc pas de liste LREM en PACA. Sophie Cluzel, la candidate macroniste, a retiré la sienne. Pourtant elle en avait gros sur le cœur après que Renaud Muselier, le candidat des Républicains, ait refusé ses avances.

Mais le sommet de la macronie n’a pas voulu prendre en compte sa rancœur tout de même très légitime. Et Sophie Cluzel a été sommée de retirer sa liste. Ce qu’elle a fait, assurant Muselier de son soutien.

Chez les macronistes, on s’est souvenu du vieil adage : « pour vivre heureux, vivons cachés ». D’où cette opération - bouillabaisse - qui pourrait s’appeler « courage fuyons ». Ainsi on ne pourra pas compter les voix de LREM. On vous l’a dit : Macron est un grand, très grand stratège.

Tous ceux qui attendaient le résultat des Régionales pour sabler le champagne après la déroute plus que probable des candidats LREM seront déçus. Bien fait pour eux !

On comprend bien que l’opération montée en PACA a vocation à être élargie sur tout le territoire. Pourquoi en Ile-de-France maintiendrait-on une liste LREM contre une Valérie Pécresse assurée de toute façon de gagner ? Et pourquoi LREM chercherait-il à faire des misères en Hauts-de-France à Xavier Bertrand qui, lui, est sérieusement menacé par Sébastien Chenu, son rival frontiste ? Certes, la liste macroniste a été renforcée par la présence de trois ministres de poids dont Darmanin.

On verra dans les sondages, si elle tiendra jusqu’au premier tour. De la sorte, au soir du dépouillement des résultats des Régionales on ne pourra pas assister au spectacle affreux des misérables pourcentages qu’obtiendraient les listes LREM. En effet, la meilleure façon de ne pas perdre un match c’est de ne pas y participer ! Un forfait peut avoir du bon.

Notons que LREM voulait avaler les Républicains. Or ce sont Les Républicains qui sont en passe d’avaler LREM. Comme ils ne sont pas en très grande forme et que leur estomac est singulièrement rétréci, la digestion sera difficile. Toutefois, ils peuvent espérer que la méthode Macron en PACA s’appliquera lors de la Présidentielle.