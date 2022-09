Lutte contre l’inflation : la BCE frappe un grand coup pour rien… en le sachant

La BCE a relevé de 75 points de base ses trois taux directeurs pour faire face à l'inflation.

Atlantico : La BCE a relevé de 75 points de base ses trois taux directeurs. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

François Geerolf : Cette hausse des taux pose question dans la mesure où la zone euro n’est pas dans une situation particulièrement bonne. Beaucoup de critiques émergent suite à cette décision.

Dans son communiqué, la BCE dit deux choses contradictoires : c’est une façon de relancer la demande, mais tout en reconnaissant que la zone euro ralentit, avec un pouvoir d’achat miné par la crise de l’énergie. Or en zone euro, il n’y a pas de demande agrégée forte. La décision a été prise par pur mimétisme vis-à-vis de la Fed. Cependant, aux Etats-Unis, il y a eu un plan de relance très important, avec des augmentations de salaires et de l’inflation dans les services et l’immobilier, ce qui ne donne pas le même cadre au moment de la hausse des taux décidée par la Fed. En Europe, la situation est particulièrement inquiétante. Les prix de l’énergie resteront à de hauts niveaux pendant un long moment. La récession nous attend. Dans l’ensemble, l’augmentation des taux directeurs se prêtait moins bien au contexte au sein de la zone euro qu’aux États-Unis. La BCE a fait le choix de réapprécier le taux de change de l’euro et de ralentir le coût de l’inflation importée. Mais l’effet sur le taux de change n’est pas certain et l’activité va pâtir de cette hausse.

La BCE succombe-t-elle à la pression des faucons allemands ?

Oui, mais le conseil des gouverneurs ne fait que respecter le mandat de la BCE, selon lequel la lutte contre l’inflation est l’objectif numéro un. La division nord/sud est toujours aussi prégnante. Dans les années 1960 et 70, les Allemands luttaient déjà contre l’inflation. Cela s’inscrit dans une culture collective. La peur de l’inflation en Allemagne a quelque chose de très particulier. Par ailleurs, la doctrine sur laquelle se base les banquiers centraux est une doctrine dite ‘néokeynésienne’, éloignée de la pensée de Keynes, et qui se rapproche de la théorie monétariste. Aujourd’hui, les banquiers centraux naviguent à vue, contrairement aux apparences, même s’il existe un consensus au sein des banquiers centraux : ils sont convaincus que l’inflation est le fruit de leurs décisions passées et veulent donc s’amender.

Christine Lagarde affirme que l’inflation est liée à la hausse des prix de l’énergie et qu’elle ne peut rien faire face à cette hausse des prix. Pourtant, la BCE agit sur ses taux afin de faire face à l’inflation. Que doit-on en conclure ?

Ils savent qu’ils seront critiqués et ont préféré faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. La BCE ne fait que respecter son mandat, avec un objectif précis d’inflation. Mais cela n’a plus aucun sens. Depuis la crise financière de 2008, nous savons pertinemment que l’ordolibéralisme et les critères monétaristes ont échoué, mais les institutions européennes ne l’ont toujours pas compris. Même si pour la France, l’impact de la politique monétaire reste assez faible.

À quel point se dirige-t-on vers une situation similaire aux années qui ont suivi la crise financière de 2008 ?

Sur les marchés financiers, les risques ne sont pas du même ordre. Il faudra voir comment les marchés vont réagir dans les jours qui viennent. Quand les taux augmentent, la charge de la dette augmente et restreint la possibilité de faire des déficits primaires. La BCE va faire attention à ce que les écarts (“spreads”) entre taux d’emprunt souverain ne soient pas énormes. Ce qui m’inquiète davantage, ce sont les tensions sur la dette publique et les interactions avec la politique budgétaire, même si la suspension des règles budgétaires permet de relativiser cette décision.

