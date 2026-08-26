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Blurred backgroundCette image d'illustration, diffusée par l'ESA, la NASA, la CSA et le Space Telescope Science Institute (STScI), présente une mosaïque s'étendant sur 340 années-lumière.
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MYSTERIEUX POINTS ROUGES

26 août 2026

L’univers regorge d’étranges petits points rouges, une nouvelle étude lève le voile sur leur véritable nature

En 2023, le télescope spatial James Webb a révélé un phénomène étrange : les confins de l'univers regorgent de « petits points rouges » que les astronomes peinent encore à expliquer.

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MOTS-CLES

James-Webb , télescope spatial , James Webb , univers , astronomie , trous noirs

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrew Battisti

Andrew Battisti est chercheur conjoint en astrophysique à l'International Centre for Radio Astronomy Research (Université d'Australie-Occidentale) et à la Research School of Astronomy and Astrophysics (Université nationale australienne).