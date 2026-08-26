MYSTERIEUX POINTS ROUGES

L’univers regorge d’étranges petits points rouges, une nouvelle étude lève le voile sur leur véritable nature

En 2023, le télescope spatial James Webb a révélé un phénomène étrange : les confins de l'univers regorgent de « petits points rouges » que les astronomes peinent encore à expliquer.