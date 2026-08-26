MYSTERIEUX POINTS ROUGES
26 août 2026
L’univers regorge d’étranges petits points rouges, une nouvelle étude lève le voile sur leur véritable nature
En 2023, le télescope spatial James Webb a révélé un phénomène étrange : les confins de l'univers regorgent de « petits points rouges » que les astronomes peinent encore à expliquer.
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Andrew Battisti est chercheur conjoint en astrophysique à l'International Centre for Radio Astronomy Research (Université d'Australie-Occidentale) et à la Research School of Astronomy and Astrophysics (Université nationale australienne).
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A PROPOS DES AUTEURS
Andrew Battisti est chercheur conjoint en astrophysique à l'International Centre for Radio Astronomy Research (Université d'Australie-Occidentale) et à la Research School of Astronomy and Astrophysics (Université nationale australienne).