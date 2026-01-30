POLITIQUE
INEVITABLE RALENTISSEMENT

30 janvier 2026

Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?

Moins fondée sur la miniaturisation systématique des transistors, la performance dépend désormais de choix architecturaux, de spécialisation matérielle et de compromis énergétiques. Une mutation profonde, qui redéfinit la façon dont la puissance de calcul est conçue, produite et utilisée.

MOTS-CLES

loi de moore , fin , technologie , puces , processeur , GPU , CPU

THEMATIQUES

Tech & IA
