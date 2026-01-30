©
Une puce Nvidia apparaît à l'écran lors de l'inauguration du supercalculateur Jupiter, le plus rapide d'Europe, le 5 septembre 2025 au Centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne de l'Ouest
INEVITABLE RALENTISSEMENT
30 janvier 2026
Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
Moins fondée sur la miniaturisation systématique des transistors, la performance dépend désormais de choix architecturaux, de spécialisation matérielle et de compromis énergétiques. Une mutation profonde, qui redéfinit la façon dont la puissance de calcul est conçue, produite et utilisée.
Domenico Vicinanza est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en physique. Il a travaillé comme associé scientifique au Cern pendant sept ans. Ses recherches se sont principalement concentrées sur le développement d'un détecteur innovant de temps de vol pour l'une des plus grandes expériences de physique des hautes énergies pour le Grand collisionneur de hadrons à Genève. La conception du détecteur était basée sur des chambres à plaques résistives multigap (MRPC), atteignant une sensibilité de 70 picosecondes (la plus élevée jamais atteinte) et son utilisation dans une expérience à grande échelle a marqué une étape importante pour la physique des particules.
