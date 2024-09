Philippe Goetzmann est consultant en grande consommation et agroalimentaire. Après Sc-Po, il rejoint le groupe Auchan dont il dirige plusieurs hypermarchés puis le projet Ré-enchanter l'Hyper et crée la direction de l'offre. En 2015 directeur des relations institutionnelles d'Auchan Retail France, il pilote les relations avec les parties-prenantes notamment dans la filière agroalimentaire. Il crée un cabinet de conseil dédié au changement de modèle de la consommation en 2019. Philippe Goetzmann est administrateur de Ferme France, membre du Think-Tank Agroalimentaire Les Echos et élu de la CCI Paris Ile-de-France.