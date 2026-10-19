PARADOXE

L’infini est-il un concept qui n’existe qu’en mathématiques ?

Dans un entretien récent, le physicien et vulgarisateur français Christophe Galfard, disciple de Stephen Hawking lui-même, affirmait que « l’univers que nous observons avec les télescopes est fini. L’infini n’existe qu’en mathématiques ».