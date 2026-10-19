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Cette image, diffusée par l'Agence spatiale européenne (ESA) et prise par le télescope spatial Hubble (NASA/ESA), montre la galaxie NGC 1052-DF2, qui a perdu la majeure partie, voire la totalité, de sa matière noire.
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PARADOXE

19 octobre 2026

L’infini est-il un concept qui n’existe qu’en mathématiques ?

Dans un entretien récent, le physicien et vulgarisateur français Christophe Galfard, disciple de Stephen Hawking lui-même, affirmait que « l’univers que nous observons avec les télescopes est fini. L’infini n’existe qu’en mathématiques ».

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MOTS-CLES

mathématiques , astronomie , science , infini , concept , réalité , univers , nombres

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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José Antonio Prado Bassas
Professeur

Chercheur en analyse fonctionnelle, variables complexes et théorie des opérateurs. Professeur à la faculté de mathématiques de l'université de Séville. Vulgarisateur des mathématiques. Auteur de l'ouvrage « Histoire de l'infini » (éditions Pinolia).