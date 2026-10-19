PARADOXE
19 octobre 2026
L’infini est-il un concept qui n’existe qu’en mathématiques ?
Dans un entretien récent, le physicien et vulgarisateur français Christophe Galfard, disciple de Stephen Hawking lui-même, affirmait que « l’univers que nous observons avec les télescopes est fini. L’infini n’existe qu’en mathématiques ».
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THEMATIQUESScience
Chercheur en analyse fonctionnelle, variables complexes et théorie des opérateurs. Professeur à la faculté de mathématiques de l'université de Séville. Vulgarisateur des mathématiques. Auteur de l'ouvrage « Histoire de l'infini » (éditions Pinolia).
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Chercheur en analyse fonctionnelle, variables complexes et théorie des opérateurs. Professeur à la faculté de mathématiques de l'université de Séville. Vulgarisateur des mathématiques. Auteur de l'ouvrage « Histoire de l'infini » (éditions Pinolia).