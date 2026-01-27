APRES L’ACCORD AVEC LE MERCOSUR

27 janvier 2026

Libre-échange : pourquoi l’UE lorgne-t-elle tant sur l’Inde et inversement ?

Dans un contexte de recomposition accélérée des équilibres économiques et géopolitiques mondiaux, l’Union européenne accélère son rapprochement stratégique avec l’Inde. Puissance démographique appelée à devenir la troisième économie mondiale, New Delhi apparaît désormais comme un partenaire clé pour Bruxelles, à la fois pour diversifier ses chaînes d’approvisionnement, réduire sa dépendance à la Chine et répondre aux tensions commerciales avec les États-Unis.