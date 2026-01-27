POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Narendra Modi et Emmanuel Macron

©

Emmanuel Macron a reçu Narendra Modi à l'Elysée.

APRES L’ACCORD AVEC LE MERCOSUR

27 janvier 2026

Libre-échange : pourquoi l’UE lorgne-t-elle tant sur l’Inde et inversement ?

Dans un contexte de recomposition accélérée des équilibres économiques et géopolitiques mondiaux, l’Union européenne accélère son rapprochement stratégique avec l’Inde. Puissance démographique appelée à devenir la troisième économie mondiale, New Delhi apparaît désormais comme un partenaire clé pour Bruxelles, à la fois pour diversifier ses chaînes d’approvisionnement, réduire sa dépendance à la Chine et répondre aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Photo of Divedi Rama
Divedi Rama Go to Divedi Rama page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Divedi Rama image
Divedi Rama
Géopolitologue

Ram Divedi est géopolitologue, spécialiste des questions indiennes, intervenant à l'École de Guerre Économique où il a fait ses études en renseignement.

Populaires

1En 2026, Microsoft va commencer à indiquer votre localisation à votre employeur
2Mais qui est ce « Larry Fink » capable de faire reculer Trump et de transformer un dîner de gala en désastre diplomatique ?
3Législatives partielles : un sérieux avertissement pour LR
4Le bilan caché de la pandémie : des millions de maladies chroniques non diagnostiquées
5Plus on est de fous... François Ruffin veut coller une gauche au Puy de Philippe de Villiers
6Les renouvelables dépassent les énergies fossiles pour la 1ère fois en Europe : voilà la facture économique ET environnementale
7Vers un grand retour des mines pour assurer notre souveraineté ? Ces nombreux minerais exploitables en France à condition D’ACCEPTER de s’en donner les moyens