©
Emmanuel Macron a reçu Narendra Modi à l'Elysée.
APRES L’ACCORD AVEC LE MERCOSUR
27 janvier 2026
Libre-échange : pourquoi l’UE lorgne-t-elle tant sur l’Inde et inversement ?
Dans un contexte de recomposition accélérée des équilibres économiques et géopolitiques mondiaux, l’Union européenne accélère son rapprochement stratégique avec l’Inde. Puissance démographique appelée à devenir la troisième économie mondiale, New Delhi apparaît désormais comme un partenaire clé pour Bruxelles, à la fois pour diversifier ses chaînes d’approvisionnement, réduire sa dépendance à la Chine et répondre aux tensions commerciales avec les États-Unis.
7 min de lecture
Ram Divedi est géopolitologue, spécialiste des questions indiennes, intervenant à l'École de Guerre Économique où il a fait ses études en renseignement.
Populaires
Ram Divedi est géopolitologue, spécialiste des questions indiennes, intervenant à l'École de Guerre Économique où il a fait ses études en renseignement.