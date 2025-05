Stéphane Solinski est directeur général de Laf Santé, la filiale du groupe Hygie31 qui anime les enseignes Pharmacie Lafayette. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le commerce et le retail coopératif, il a précédemment dirigé le groupe Sport 2000 pendant 12 ans, après avoir occupé des postes de direction chez Atol et Optic 2000. Diplômé en économie et marketing de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a également contribué au lancement de la start-up Caradisiac.com.