LFI, PS, LR ou camp macroniste : qui mérite la palme du plus grand bloqueur de solution politique ?

Benoît de Valicourt s’inscrit dans la tradition du verbe et de l'image. Il travaille sur le sens des mots et y associe l'image réelle ou virtuelle qui les illustre. Il accompagne les acteurs du monde économique et politique en travaillant leur stratégie et leur story-telling et en les invitant à engager leur probité et leurs valeurs sur tous les territoires.

Observateur de la vie politique, non aligné et esprit libre, parfois provocateur mais profondément respectueux, il décrypte la singularité de la classe politique pour atlantico.fr et est éditorialiste à lyonmag.fr

Chargé de cours à l'Efap et à l’Iseg, il enseigne la communication politique, l’actualité de l'économie et la communication du luxe.

Au cours de ses différentes expériences professionnelles dans l’univers du luxe ou auprès d’institutions, il a abordé la communication dans toute sa diversité : interne, institutionnelle, publique, politique, marketing, internationale, événementielle, d'image, de crise... avec la même exigence de perfection et d’excellence et la même liberté créative.

Dadaïste, Benoît de Valicourt construit ses analyses avec impertinence pour mieux exprimer le piège conventionnel de la pensée unique qu’elle soit réactionnaire ou progressiste.