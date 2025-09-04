Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Cultureil y a 3 heures
La chanteuse américaine Lady Gaga se produit lors d’une répétition sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 2 mai 2025. Lady Gaga donnera un méga-concert gratuit le 3 mai sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Sainte Gaga

L’évangile selon Lady Gaga : voilà pourquoi la Mother Monster de la pop fait aussi de la théologie

Lady Gaga n’est pas seulement la star qui remplit les stades et domine la pop culture. Ses chansons, clips et performances recèlent une véritable réflexion théologique, souvent en tension avec les traditions religieuses établies. En revisitant les récits bibliques, en assumant la monstruosité comme symbole d’inclusion et en transformant la pop en espace spirituel, Gaga propose une théologie alternative, créative et inclusive.

avec Stephen Roberts
author imageStephen Roberts

Maître de conférences honoraire en théologie, Université de Cardiff

Voir la bio »

