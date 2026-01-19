CONTINENT A LA TRAINE

L’Europe ou les illusions du droit (et la soumission au néo-colonialisme de la tech américaine)

À force de vouloir encadrer les géants du numérique par le droit, l’Europe semble avoir construit un modèle paradoxal : une puissance normative sans puissance technologique. Tandis que les régulations se multiplient au nom de la souveraineté, aucun champion européen d’envergure n’a émergé pour rivaliser avec les Big Tech américaines, dont la domination n’a jamais été aussi forte. Pire encore, cette stratégie pèse lourdement sur les start-ups, les PME et les acteurs publics européens, souvent captifs de plateformes étrangères devenues incontournables. Entre illusion de protection, dépendance structurelle et rapports de force déséquilibrés, ce débat met en lumière les limites d’une Europe qui régule beaucoup, mais construit peu, et qui peine à transformer ses normes en véritable puissance numérique.