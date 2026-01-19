POLITIQUE
L’Union européenne condamnait récemment la décision des Etats-Unis de sanctionner certaines figures européennes, Thierry Breton en tête.

CONTINENT A LA TRAINE

19 janvier 2026

L’Europe ou les illusions du droit (et la soumission au néo-colonialisme de la tech américaine)

À force de vouloir encadrer les géants du numérique par le droit, l’Europe semble avoir construit un modèle paradoxal : une puissance normative sans puissance technologique. Tandis que les régulations se multiplient au nom de la souveraineté, aucun champion européen d’envergure n’a émergé pour rivaliser avec les Big Tech américaines, dont la domination n’a jamais été aussi forte. Pire encore, cette stratégie pèse lourdement sur les start-ups, les PME et les acteurs publics européens, souvent captifs de plateformes étrangères devenues incontournables. Entre illusion de protection, dépendance structurelle et rapports de force déséquilibrés, ce débat met en lumière les limites d’une Europe qui régule beaucoup, mais construit peu, et qui peine à transformer ses normes en véritable puissance numérique.

Thierry Berthier Go to Thierry Berthier page et Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

12 min de lecture

Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

