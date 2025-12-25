ATLANTI-CULTURE

25 décembre 2025

"Les Vilaines" : Un régal de music-hall. Décoiffant !

De : Guy et Elsa Bontempelli Musique : Mario Santangel Durée : 1 h 25 Mise en scène : Elsa Bontempelli Avec : Lucille Nemoz, Charlène Veyrunes et Charlyne Ribul Conte Théâtre de la Gaité-Montparnasse 26, rue de la Gaieté 75014 PARIS 01 43 20 60 50