POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Les Vilaines"

"Les Vilaines"

ATLANTI-CULTURE

25 décembre 2025

"Les Vilaines" : Un régal de music-hall. Décoiffant !

De : Guy et Elsa Bontempelli Musique : Mario Santangel Durée : 1 h 25 Mise en scène : Elsa Bontempelli Avec : Lucille Nemoz, Charlène Veyrunes et Charlyne Ribul Conte Théâtre de la Gaité-Montparnasse 26, rue de la Gaieté 75014 PARIS 01 43 20 60 50

Photo of Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops
Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops Go to Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Les Vilaines , Théâtre de la Gaité-Montparnasse , music-hall , Elsa Bontempelli , Guy Bontempelli

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops image
Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).  Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
3République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
4Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?
5« Wallah, je reste en France ! » : Mahdi B., TikTokeur algérien aussi violent qu’inamovible
6Ces assassinats de généraux russes qui pourraient bien cacher plus que de simples opérations ukrainiennes
7Deux jours avant Noël, « Le Père Noël est toujours fatigué », et les commerçants ne s'attendent pas au rush, parce que les clients n'ont pas le moral