VACCIN

Les trois obstacles qui empêchent encore de vaincre le paludisme

Vaccins, tests de diagnostic plus performants, surveillance génomique et technologies satellitaires : la recherche a considérablement fait progresser la lutte contre le paludisme. Pourtant, cette maladie continue de faire des ravages, notamment en Afrique subsaharienne, qui concentre environ 95 % des cas et des décès dans le monde.