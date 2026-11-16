VACCIN
16 novembre 2026
Les trois obstacles qui empêchent encore de vaincre le paludisme
Vaccins, tests de diagnostic plus performants, surveillance génomique et technologies satellitaires : la recherche a considérablement fait progresser la lutte contre le paludisme. Pourtant, cette maladie continue de faire des ravages, notamment en Afrique subsaharienne, qui concentre environ 95 % des cas et des décès dans le monde.
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Tiaan de Jager est directeur de l'Institut pour la lutte durable contre le paludisme (UP ISMC), à l'Université de Pretoria.
Taneshka Kruger est cheffe de projet et coordinatrice à l'Université de Pretoria.
Tiaan de Jager est directeur de l'Institut pour la lutte durable contre le paludisme (UP ISMC), à l'Université de Pretoria.
Taneshka Kruger est cheffe de projet et coordinatrice à l'Université de Pretoria.