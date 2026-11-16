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Des scientifiques analysent un échantillon de sang pour le paludisme à la clinique Cunningmore de Bushbuckridge le 26 mai 2026.
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VACCIN

16 novembre 2026

Les trois obstacles qui empêchent encore de vaincre le paludisme

Vaccins, tests de diagnostic plus performants, surveillance génomique et technologies satellitaires : la recherche a considérablement fait progresser la lutte contre le paludisme. Pourtant, cette maladie continue de faire des ravages, notamment en Afrique subsaharienne, qui concentre environ 95 % des cas et des décès dans le monde.

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MOTS-CLES

science , paludisme , vaccin , recherche , recherche médicale , malades , patients , maladies , crise , difficultés , Afrique , campagnes de lutte , OMS , santé , obstacles , inégalités , découvertes , diagnostic , alerte

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Tiaan de Jager

Tiaan de Jager est directeur de l'Institut pour la lutte durable contre le paludisme (UP ISMC), à l'Université de Pretoria.

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Taneshka Kruger

Taneshka Kruger est cheffe de projet et coordinatrice à l'Université de Pretoria.

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