TRADING: RECORD TROMPEUR

Les traders des banques européennes signent leurs meilleurs résultats depuis plus de dix ans… et voilà pourquoi c’est largement un trompe l’œil

Avec 13 milliards d’euros engrangés au premier trimestre 2025, les banques européennes enregistrent des revenus de trading au plus haut depuis une décennie. Mais cette performance, loin de marquer un véritable renouveau, reflète surtout un simple retour aux niveaux d’avant-crise. Entre contraintes réglementaires, recul international et comparaison défavorable avec les géants américains, ces résultats masquent une réalité moins brillante et soulignent la fragilité persistante du modèle bancaire européen.