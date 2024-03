Les touristes étrangers se bousculent en France, alors que le pays marche mal. Bizarre, non ?

Des touristes se prennent en photo devant la Tour Eiffel.

Alors que les menaces terroristes se multiplient, que la petite délinquance empoisonne la vie, que le commerce de la drogue pollue les villes et que les services publics fonctionnent de plus en plus mal… les touristes étrangers n’ont jamais été aussi nombreux qu’en 2023.

Les touristes étrangers n’ont jamais été aussi nombreux à venir à Paris l'année dernière et dans tous les coins de France. L'argent qu'ils nous ont apporté a retrouvé le niveau d'avant Covid : soit 63,5 milliards d'euros. Ce qui met le secteur touristique parmi les secteurs qui rapportent le plus de devises étrangères avec l’industrie du luxe et celui de l'armement. C’est d’ailleurs les trois principaux secteurs où l'on peut considérer que 100 % de la valeur des produits et des services sont made in France. C’est donc une activité très importante en termes de PIB et encore plus importante en termes d’emplois. Les recettes sont donc en hausse de 12 % par rapport à 2022 (58 milliards). Ces recettes représentaient 34,5 milliards en 2021 pour cause de pandémie. La Banque de France, qui a publié ces résultats, donne aussi un classement de ces touristes par origine.

1er: Les Belges ne sont pas les plus nombreux, mais ce sont ceux qui laissent le plus d’argent puisqu'ils viennent plusieurs fois dans l’année (les Belges laissent en France 8,2 milliards).

2e: Les Britanniques arrivent en deuxième position avec 7,2 milliards d'euros. Malgré le Brexit, malgré un cours des changes qui ne leur est guère favorable, la classe moyenne haute des Anglais vient aussi plusieurs fois par an. Petit week-end et petites vacances l'été sur la côte Atlantique, l'hiver dans les Alpes. Les Anglais sont très ski et neige mais préfèrent les stations françaises aux stations suisses, trop chics et trop cheres.

3e: Les Suisses et les Allemands à égalité, avec pour chaque nationalité, 6,5 milliards d'euros. 5e: Les Américains sont revenus en masse (6,2 milliards d'euros).

6e: Les Chinois avaient complètement disparu à cause du Covid. Ils sont revenus nombreux mais assez peu dépensiers (1,2 milliards d'euros).

Cet afflux de tourisme qui va encore gonfler cette année avec les jeux olympiques, est pour les professionnels une heureuse surprise. Pourquoi ?

Parce qu’avant 2023, les grands opérateurs du tourisme français pensaient à juste titre que l'image de la France avait été très dégradée par les manifestations des gilets jaunes notamment, dont les photos montrant des Champs-Élysées dévastés avaient fait le tour du monde et bloqué beaucoup de projets de voyage, notamment des Américains. Par la suite, différentes études avaient montré que l'attractivité de la France était abimée par la dégradation de son climat social et surtout par le mauvais fonctionnement des services publics. Les grèves et les risques de grève dans les aéroports (aiguilleurs du ciel) et surtout dans le ferroviaire (SNCF), des grèves dans les grands monuments publics comme le musée du Louvre ou la tour Eiffel ont aussi découragé les touristes. Quant à la délinquance dans Paris (aux abords de la tour Eiffel justement) et dans le métro, la multiplication des vols et des incidents a joué contre les opérateurs de tourisme.

Bref, ajoutons qu'aujourd'hui l'image de la France ne s'est pas beaucoup améliorée, l'image que renvoie la presse internationale montre des services publics qui ont du mal à fonctionner correctement (l’hôpital notamment) et décrit un climat social incertain.

En dépit de tous ces facteurs négatifs, les touristes sont donc revenus et quand on les interroge, ils considèrent que la France a conservé beaucoup de ses atouts surtout quand ils sont gérés par des sociétés privées ou alors parce qu'ils sont dans un contexte de concurrence qui les motive à satisfaire les clients. Euro Disney, le Mont Saint-Michel, Versailles, les châteaux de la Loire, et Paris, sans parler du Puy du Fou en Vendée qui est le site le plus fréquenté du monde.

Le cadre est une chose, le spectacle en est une autre mais le service est primordial et le service a fait beaucoup de progrès au cours des dix dernières années. Les opérateurs de tourisme ont compris que le tourisme se développait en anglais. Après bien des déboires, la nouvelle génération de Français parle correctement l'anglais.

En bref, si l'image de la France n'est pas excellente au niveau de l'État et de son administration, les acteurs privés, hôtels, restaurants, commerçants, gérants de camping et de musée font le travail. Avec un peu d'imagination et d’effort, la France a développé un créneau du tourisme qui est devenu l'un des plus puissants d'Europe et concerne le cine-tourisme. Avec une fiscalité encourageante, les municipalités et les régions ont compris qu'elles pouvaient accueillir des équipes de tournage venant du monde entier notamment à la belle saison pour profiter des décors et des possibilités de tournage.

La France, la ville de Paris et beaucoup de régions ont compris tout l'avantage dont elles pouvaient bénéficier en accueillant les tournages de la série Emily in Paris pour Netflix qui rassemble tous les décors mythiques du tourisme français. Les industriels français du luxe ont d'ailleurs beaucoup investi. Le succès mondial de cette série a fortement contribué à réconcilier les touristes étrangers avec la France.

La prochaine étape qu'il va falloir franchir sera celle des Jeux Olympiques. Parce qu'au-delà des jeux eux-mêmes, les opérateurs du tourisme espèrent très fort que les touristes étrangers resteront quelques jours supplémentaires en France. La durée du séjour reste d’ailleurs un problème pour le secteur. Les touristes étrangers sont certes beaucoup plus nombreux en France qu’en Italie ou en Espagne mais la durée de leur séjour est plus courte. On reste en France pour des séjours de 3 jours en moyenne contre dix jours en Espagne ou en Italie. Puisque les durées de séjours sont plus courtes, les touristes laissent moins d’argent en France qu’en Espagne.