Les températures de l’océan Arctique ont été plus chaudes en février que la moyenne des dernières décennies. Et nous l’avons tous ressenti

Cette photographie montre un navire norvégien dans l'océan Arctique, près du pôle Nord.

David Salas y Mélia est le responsable du groupe de météorologie de grande échelle et climat du CNRM (Météo-France et CNRS). Au sein de la communauté internationale en climatologie, il a participé à l'important exercice de simulations numériques du climat, passé et futur, dont les conclusions contribueront de manière majeure au sixième rapport du GIEC.

Les températures dans l ’ Océan Arctique ont été beaucoup plus chaudes le mois dernier que la moyenne des deux décennies. Ces hausses ont-elles eu une influence sur le climat mondial ? Est-ce que ce qui se passe sur les pôles a une répercussion chez nous en Europe ?

David Salas y Mélia : Les températures sur l’Arctique ont été plus chaudes cette année, c’est indéniable. En février, elles ont été de l’orde de 4 à 5 degrés plus chaudes. Cette année, la situation a été un peu particulière car il a fait chaud pour la saison sur l’Océan Glacial Arctique et très froid sur une partie de l’Amérique du Nord (à part la Californie) avec des températures contraires et cinq degrés sous la normale. Cela a été moins vu mais au nord de la Russie et en Scandinavie, les températures ont été froides avec comme en Amérique du Nord.

C’est une sorte de monde à l’envers que nous avons connu avec des anomalies très marquées. Pourtant, cette situation est assez classique en hiver. Lorsque l’on observe des descentes d’air froid sur l’Europe, sur le Nord de l’Asie ou sur l’Amérique du Nord, on se retrouve avec des températures plus chaude que la normale en Arctique. L’air froid est descendu et l’air chaud remonte vers l’Arctique. C’est assez fréquent en hiver.

Lorsque l’on connaît des vagues de froid, cela peut arriver qu’au pôle Nord il fasse seulement zéro degré au mois de février.

Aujourd’hui, c’est l’Amérique du Nord et non l’Europe qui connaît cette vague.

Tout cela est dû à un échange de masses d’air.

Ce phénomène se produit-il fréquemment ?

Cela se produit de façon très irrégulière. Il y a des hivers où l’on n'observe pas ce phénomène et certains hivers où on l’observe plusieurs fois. La question de savoir si tout cela est lié au changement climatique vient souvent. On n’a pas de preuves que ces événements se multiplient à cause du changement climatique. Aujourd’hui, on estime qu’il n’y a pas vraiment de preuve que ce phénomène pourrait se multiplier.

Cela peut paraître étonnant de voir de la neige au Texas ou en Espagne et en principe cela arrivera rarement. Ces phénomènes pourront se reproduire, mais de façon beaucoup moins intense car l’ensemble de la planète se réchauffe.

En France, le mois de février a été plus chaud que le climat moyen sur la période entre 1981 et 2010.