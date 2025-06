Les ptérosaures, modèles aérodynamiques inattendus pour… dessiner les avions du futur

Les recherches de David Hone s'articulent autour de plusieurs grands thèmes, bien qu'il ait travaillé sur des sujets très variés et contribué à différents domaines de la recherche paléontologique et biologique. Ses travaux portent sur les dinosaures (non aviaires) dans leur ensemble, et plus particulièrement sur les théropodes carnivores, ainsi que sur les ptérosaures volants.