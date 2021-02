Les mots de l’UE : petit lexique pour décrypter le sabir euro-bruxellois

Une personne se fait vacciner contre la Covid-19 au Royaume-Uni.

Pendant la débâcle vaccinale de l'Union européenne que nous subissons, nous sommes confrontés à toute la gamme de menaces codées et d'euphémismes que l'UE utilise chaque fois qu'elle se trouve en difficulté, de la crise de l'euro à la pandémie actuelle. Voici un guide de l'"Euro-langue" pour vous aider à décoder ce que les politiciens et les fonctionnaires européens disent réellement.



Commençons par le grand et élégant Michel Barnier. L'autre jour, Michel Barnier a accordé une interview au Times, dans laquelle il a déclaré aux Britanniques, avec un air magnanime : "Je crois que nous devons faire face à cette crise avec responsabilité, certainement pas dans un esprit de surenchère ou de concurrence malsaine... Je recommande de préserver l'esprit de coopération entre nous".



Les enseignements tirés par les Britanniques du Brexit avec Barnier et la machine de propagande bruxelloise au cours des cinq dernières années devraient nous indiquer que ces phrases diplomatiques merveilleusement élaborées ne sont peut-être pas aussi amicales qu'elles ne le paraissent à première vue. En effet, Barnier s'est montré habile à prononcer des grands principes pour proférer des menaces et faire respecter la volonté de l'UE. Après tout, dans notre époque rationaliste, paraître être au-dessus de l'arène politique est à peu près la façon la plus efficace de faire de la politique.



Dans le cas présent, Barnier invoque les principes de "responsabilité" et de "coopération" par opposition à la "surenchère" et à la "concurrence malsaine". Nous avons tous appris maintenant que la "coopération", selon les termes de l'UE, signifie généralement : "Vous faites ce que nous disons". Invoquer la "responsabilité" semble être une façon polie de réitérer les demandes européennes pour que le Royaume-Uni remette à l'UE les vaccins qu'il a obtenus.



Barnier n'est rien d'autre que l'homme d'affaires ultime. Sa critique de la "surenchère" et de la "concurrence malsaine" est une façon codée de se plaindre de quelqu'un qui fait mieux - c'est une reformulation diplomatique des attaques intempestives que d'autres politiciens européens ont lancées contre le Royaume-Uni au cours de la dernière semaine environ.



Passons maintenant au spécialiste du soliloque Guy Verhofstadt, qui a tweeté samedi : "Le nationalisme vaccinal, d'où qu'il vienne, est une impasse. L'erreur de l'article 16 montre [l'] importance d'un dialogue constant et d'un partenariat fort entre le Royaume-Uni et l'UE".



Encore une fois, cela peut ressembler à une critique de la Commission européenne, qui a commis l'incroyable bévue de presque imposer une frontière rigide en Irlande sans en informer Londres ou même Dublin, et dont les responsables ont gracieusement tenté de rejeter la faute sur un sous-fifre anonyme.



Cependant, nous savons que Guy est la dernière personne susceptible de s'en prendre publiquement aux institutions européennes. En intégrant le Royaume-Uni à son tweet critique, il présente la débâcle des vaccins dans les pays de l'Union comme une question de responsabilité partagée. Pour Guy, le "dialogue constant" se traduit probablement par quelque chose du genre : "Nous vous disons quoi faire, tous les jours", tandis que "partenariat" signifie : "Vous ne faites rien sans notre approbation".



Examinons quelques autres euro-euphémismes apparus récemment et tentons d'en dégager le sens :





Négociations : un processus par lequel vous acceptez de faire ce que nous disons, pour toujours.



Unité : vous faites tout ce que nous disons, tout le temps.



Transparence : vous nous dites à quel point vous êtes méchants et ensuite nous vous punissons. Ou : vous n'admettez pas à quel point vous êtes méchants et nous vous punissons.



Organisation basée sur des règles : nous fixons les règles et vous les respectez. Lorsqu'elles ne jouent pas en notre faveur, nous vous reprochons de ne pas les suivre et nous inventons au hasard de nouvelles règles pour vous punir.



Avoir le beurre et l'argent du beurre : s'attendre à être un pays indépendant et ne pas être puni pour cela par nous.



Choisir ce qui vous arrange : ne pas respecter les règles.



La paix en Irlande : utiliser l'Irlande pour obtenir ce que nous voulons dans les négociations, et même prédire la violence des paramilitaires irlandais si nous ne le faisons pas. Ou : déclarer au hasard une "frontière pour les vaccins" sans consulter qui que ce soit en Irlande ou au Royaume-Uni.



Guerre des vaccins : lorsque vous utilisez votre statut de pays indépendant pour encourager la production de vaccins dans votre pays, au prix coûtant, afin que le monde puisse bénéficier de vaccins bon marché.



D'après leur utilisation constante des termes "nos amis et alliés européens", il semble que Boris, Gove et compagnie aient développé leur propre goût pour l'euphémisme diplomatique au cours des dernières années. Celui-ci semble avoir une signification similaire à celle de : "Nous ne nous considérons pas comme des ennemis, mais si vous continuez à vous comporter de la sorte pendant longtemps, ce sera difficile".

Cet article a été initialement publié (en anglais) sur le site Spiked