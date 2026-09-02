ATLANTI-CULTURE
2 septembre 2026
"Les jours de verre" : un bon roman qui ressuscite, en Romagne, une des périodes les plus sombres du fascisme triomphant
De : Nicoletta Verna Gallimard Traduit de l’italien par Romane Lafore Parution le 16 avril 2026 512 pages 25 €
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MOTS-CLESNicoletta Verna , Gallimard , fascisme , roman
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
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