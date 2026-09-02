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Blurred background"Les jours de verre" : un bon roman qui ressuscite, en Romagne, une des périodes les plus sombres du fascisme triomphant
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ATLANTI-CULTURE

2 septembre 2026

"Les jours de verre" : un bon roman qui ressuscite, en Romagne, une des périodes les plus sombres du fascisme triomphant

De : Nicoletta Verna Gallimard Traduit de l’italien par Romane Lafore Parution le 16 avril 2026 512 pages 25 €

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MOTS-CLES

Nicoletta Verna , Gallimard , fascisme , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Tirouflet pour Culture-Tops

Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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