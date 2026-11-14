GUERRE FROIDE SOUS LE CRANE
14 novembre 2026
Les implants cérébraux, nouveau champ de la féroce compétition sino-américaine dans les bio-sciences
Les implants cérébraux aident déjà certains patients paralysés à communiquer. Pékin et Washington en font un nouveau front de leur rivalité technologique.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et neurologue, président du comité d’éthique de l’Inserm.
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Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et neurologue, président du comité d’éthique de l’Inserm.