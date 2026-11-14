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Blurred backgroundCette capture d’écran de la retransmission en direct de Neuralink montre Elon Musk tenant l’implant en forme de disque lors de la présentation du 28 août 2020. Dans la soirée, l’entrepreneur futuriste a présenté les progrès de sa start-up Neuralink dans la connexion du cerveau aux ordinateurs, affirmant que ces travaux étaient essentiels à l’avenir de l’humanité. (Photo Neuralink)
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GUERRE FROIDE SOUS LE CRANE

14 novembre 2026

Les implants cérébraux, nouveau champ de la féroce compétition sino-américaine dans les bio-sciences

Les implants cérébraux aident déjà certains patients paralysés à communiquer. Pékin et Washington en font un nouveau front de leur rivalité technologique.

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MOTS-CLES

science , Santé , neuroscience , neurologie , implants cérébraux

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Hervé Chneiweiss

Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et neurologue, président du comité d’éthique de l’Inserm.

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