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Omar Youssef Souleimane publie Les héritiers de la haine.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

25 octobre 2026

« Les héritiers de la haine » de Omar Youssef Souleimane

Dans "Les héritiers de la haine", Omar Youssef Souleimane enquête sur la progression de l’islamisme et du discours séparatiste dans les établissements scolaires français. À travers des témoignages d’enseignants, des paroles d’élèves et son propre parcours d’intégration, l’écrivain interroge les fractures identitaires, les tensions autour de la laïcité et le silence des institutions face à la radicalisation. Un essai qui entend briser les tabous et ouvrir le débat sur l’école, la République et la transmission.

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MOTS-CLES

Omar Youssef Souleimane , livre , Plon , Les héritiers de la haine , haine , Essai , société , écrivain , Les complices du mal , communautarisme , islamisme , islamistes , école , Éducation nationale , pas de vague , rentrée littéraire , fondamentalisme

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).