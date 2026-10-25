CHRONIQUE LITTERAIRE
25 octobre 2026
« Les héritiers de la haine » de Omar Youssef Souleimane
Dans "Les héritiers de la haine", Omar Youssef Souleimane enquête sur la progression de l’islamisme et du discours séparatiste dans les établissements scolaires français. À travers des témoignages d’enseignants, des paroles d’élèves et son propre parcours d’intégration, l’écrivain interroge les fractures identitaires, les tensions autour de la laïcité et le silence des institutions face à la radicalisation. Un essai qui entend briser les tabous et ouvrir le débat sur l’école, la République et la transmission.
6 min de lecture
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).