CHRONIQUE LITTERAIRE

« Les héritiers de la haine » de Omar Youssef Souleimane

Dans "Les héritiers de la haine", Omar Youssef Souleimane enquête sur la progression de l’islamisme et du discours séparatiste dans les établissements scolaires français. À travers des témoignages d’enseignants, des paroles d’élèves et son propre parcours d’intégration, l’écrivain interroge les fractures identitaires, les tensions autour de la laïcité et le silence des institutions face à la radicalisation. Un essai qui entend briser les tabous et ouvrir le débat sur l’école, la République et la transmission.