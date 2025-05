SCOLARITÉ

Les garçons sont plus résilients que les filles face aux revers scolaires et voilà les leçons que nous devrions en tirer

Les filles sont-elles moins armées que les garçons pour affronter les aléas de la vie scolaire ? Une vaste méta-analyse révèle un écart préoccupant en matière de résilience académique : les élèves de sexe féminin déclarent en moyenne une moindre capacité à surmonter les difficultés du quotidien scolaire. Si ce constat ne vaut pas pour toutes, il invite à repenser les stratégies d’accompagnement. Enseignants et parents disposent de leviers concrets pour renforcer la résilience des élèves, au bénéfice de tous et en particulier des plus vulnérables.