Les deux chefs militaires du Hamas ont des comptes bancaires en France…

Image d'illustration de la Banque de France.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On apprend cette très étonnante nouvelle grâce à Bercy. En effet, le ministère des Finances vient de geler leurs comptes.

Tout comme l’ONU, la France considère que le Hamas est une organisation terroriste. Comment des banques, contrôlées par la Banque de France, ont-elles pu accepter leur argent ?

Les sommes déposées devaient être considérables avec l’argent que le Qatar déverse sur le Hamas.

Et pour une banque, c’est clairement irrésistible. Quelles banques ? Le texte ne le précise pas. Quelles sommes ? Ca non plus, on ne le dit pas.

Tout cela est proprement scandaleux. Les chefs militaires du Hamas n’ont même pas eu besoin de se dissimuler sous des faux noms puisque le ministère des Finances donne leurs identités.

L’un des deux chefs militaires du Hamas est l’organisateur et l’architecte des abominables massacres du 7 octobre.

Israël a donné son identité. Mais Bercy ne l’a pas entendu. De surcroît, le ministère des Finances n’a pas été bien méchant : leurs comptes sont gelés pour une durée de six mois.

Vous avez bien lu : gelés seulement mais ni clôturés, ni confisqués. Dans six mois donc ces deux assassins pourront profiter de nouveau de leurs comptes bancaires. Sauf si Tsahal ne les élimine pas d’ici là. Ce qui est possible et souhaitable.