Une centrale nucléaire, photo AFP

Atlantico : Quelle est la genèse de l'investigation qui a mené à votre rapport "Ingérence des fondations politiques allemandes & sabotage de la filière nucléaire française" pour l'Ecole de Guerre Economique ?

Christian Harbulot : La genèse de ce rapport remonte à trois ans. A cette époque, la relance du programme nucléaire français n’était pas à l’ordre du jour. Les incertitudes persistaient, liées à l’avenir de ce programme. Sur les questions de jeu informationnel autour de l’industrie nucléaire au sein de l’Ecole de Guerre Economique, nous avons travaillé sur ces sujets depuis près de trois décennies. Notre objectif était de comprendre pourquoi le monde du nucléaire français ne ripostait pas aux attaques informationnelles dont il était victime. Cela nous a amené à faire une enquête sociologique au sein de cet univers-là afin de comprendre cette absence de riposte. Ce travail a été mené bien avant la naissance d’un groupe qui s’est défini une orientation de carrière autour de la transition énergétique et qui a suivi un parcours étonnant au point d’arriver au ministère de la Transition écologique avec un parti pris très anti-nucléaire qui a essaimé au sein de l’appareil d’Etat, y compris jusqu’au cœur du Commissariat à l’énergie atomique.

Il était donc important de savoir pourquoi les industriels du nucléaire ne ripostaient pas. La réponse est d’abord de nature sociologique. Les spécialistes de l’industrie du nucléaire, les hauts cadres supérieurs de ce monde-là (dans le cadre de l’Etat ou de l’industrie), ont dédaigné répondre à ce type de polémiques. Il y a eu du déni. Il était surprenant que des personnes aussi intelligentes puissent à ce point balayer d’un revers de manche un problème qui s’accentuait au fil des années. Ce phénomène a débuté au cours des années 1990, s’est développé tout au long des années 2000 pour s’approfondir durant les années 2010 pour finalement aboutir à une situation, il y a trois ans, dans laquelle EDF se préparait à abandonner le nucléaire.

Les principales personnes concernées n’ont pas mené le combat informationnel qu’elles auraient dû mener aux postes qu’elles occupaient, notamment les ingénieurs de l’industrie nucléaire qui portent une responsabilité importante sur le non-combat informationnel qui était lié à l’existence de cette industrie et à son développement.

Ce phénomène nous a incités à commencer à étudier ce sujet. Nous avons découvert qu’il n’y avait pas que le milieu du nucléaire proprement dit qui n’avait pas su mener le combat informationnel contre ses détracteurs. Il y avait aussi, hélas, les politiques et les pouvoirs publics. Cela commençait à devenir problématique. Nous avons donc été amenés à travailler sur le débat lui-même. Nous avons vu qu’il existait un angle mort au cœur de ce débat : l’Allemagne.

Nous avons mené un exercice de gain de l’information. L’objectif était de réaliser une grille de lecture sur l’Allemagne pour essayer de comprendre pourquoi ce pays avait adopté sa politique énergétique et quelles en avaient été les conséquences ? Lorsqu’il y a eu l’accord bilatéral signé entre l’Allemagne et la Russie sur le gaz, cette décision était totalement contradictoire avec la construction européenne et la recherche d’une politique unifiée dans le domaine énergétique. Il a fallu une alerte, il y a une dizaine d’années, lorsque Poutine a menacé de couper l’arrivée du gaz en Europe pour que subitement l’Europe prenne conscience de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Or, le gaz russe était au cœur de l’accord bilatéral signé entre l’Allemagne et la Russie.

Nous nous sommes intéressés également aux raisons de l’abandon de la politique nucléaire allemande. Cela nous a amené à revenir historiquement sur la construction du mouvement anti-nucléaire, à sa racine lointaine à l’époque des euromissiles. Les services de l’Est, de la RDA, ont joué un rôle non-négligeable au sein de fractions de l’extrême gauche allemande pour faire apparaître un courant anti-euromissiles occidentaux face aux euromissiles soviétiques.

Ce courant anti-nucléaire pacifique, luttant contre les risques d’affrontements nucléaires sur le sol européen à l’époque de la Guerre froide, qu’est-il devenu ?

Cela nous a permis de découvrir que la naissance du parti des Verts allemands et que le dialogue qui s’est amorcé entre les conservateurs et les Verts allemands pour des raisons électorales ont fini par aboutir à une montée en puissance très forte du courant anti-nucléaire qui avait une assise sociétale non négligeable. Nous l’avions étudié dans les années 2000 à l’EGE. A cette époque, les anti-nucléaires allemands avaient bloqué les trains qui transportaient des déchets vers La Hague. Ils constituaient déjà un mouvement très organisé, bien plus que le mouvement anti-nucléaire français. Ce sujet-là nous a interpellés car nous nous sommes rendu compte qu’il n’était pas circonscrit qu’au niveau des Verts et des écologistes allemands. Tactiquement, le monde politique gouvernemental, du côté de la CDU-CSU ou du SPD, pour des raisons de politique de puissance allemande afin que l’économie du pays ne soit pas affaiblie sur le plan énergétique, a été très compromis dans les jeux tactiques des Verts allemands. L’importation du gaz russe était d’autant plus intéressante pour la Russie que la structure nucléaire civile allemande disparaissait.

Notre troisième axe de travail concernait la Commission européenne, qui se donnait une image de chevalier blanc sur la question des industries fossiles, du CO2, de la transition écologique, qui a complètement déstabilisé la France par rapport à son industrie nucléaire.

Lorsque nous avons réuni ces différents points, nous avons obtenu une grille de lecture assez complète pour expliquer comment un pays comme l’Allemagne a construit une politique énergétique avec comme priorité première la croissance par son économie et donc une certaine recherche de puissance qu’elle ne pouvait pas se permettre ni sur le plan nucléaire, diplomatique et militaire. C’est pourquoi nous avons considéré qu’il était urgent de rendre publique cette grille de lecture que la haute administration française n’avait pas réalisé et encore moins communiqué auprès du grand public. Le travail que nous avons effectué dans le dossier J’attaque! (« Comment l’Allemagne tente d’affaiblir durablement la France sur la question de l’énergie », publié en mai 2021) n’aurait pas dû être, en principe, publié par l’Ecole de Guerre Economique mais plutôt par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale ou par d’autres ministères.

La haute administration ne s’est pas donnée les moyens de formaliser une grille de lecture pour parvenir à identifier pourquoi l’Allemagne, un pays allié, membre de l’UE, jouait un rôle très négatif par rapport à notre propre stratégie énergétique et en utilisant des moyens qui n’étaient pas des moyens vertueux. Des logiques de stratégie d’influence étaient à l’œuvre. Ces logiques pouvaient ressembler à des opérations de manipulations des connaissances. Et avec un jeu au niveau européen d’une certaine perversité. Tous ces éléments réunis aboutissaient à un affaiblissement croissant de la position française jusqu’au moment où, heureusement, est sorti un sondage dans les années 2020. L’opinion publique française était en train de changer de position par rapport au nucléaire. Pour deux raisons fortement compréhensibles. D’une part, une appréhension, bien avant la guerre en Ukraine, de la montée du prix de l’électricité, et deuxièmement, une appréhension sur le risque de panne d’électricité compte tenu du risque lié à la substitution du nucléaire par des énergies renouvelables qui ne fournissaient de l’électricité que de manière intermittente.

Ce sondage d’opinion a eu une importance non négligeable. Notre rapport révélait l’échec français dans la protection de son industrie nucléaire et de sa politique énergétique.

L’origine du second rapport, publié il y a quelques jours, est liée à un autre phénomène. Le pouvoir politique français, le gouvernement actuel, avait décidé enfin de changer son fusil d’épaule et avait la nécessité absolue de relancer la production nucléaire. Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, était plutôt dans une position d’abandon progressif et prônait la fermeture d’un certain nombre de réacteurs sur le territoire français.

Le gouvernement a finalement décidé de réagir. L’Union européenne a aussi fait évoluer sa position sur le nucléaire. Un groupe de pays pro-nucléaire a tenté de s’allier pour contrebalancer l’influence allemande.

Mais tout cela a été de la communication directe, de la diplomatie publique. Mais sur le terrain indirect, sur tous les jeux d’influence dont les auteurs n’étaient pas les autorités allemandes au sens officiel du terme, la France ne réagissait pas. Le positionnement français a été inexistant. Cela a été un problème majeur. L’influence n’est pas que de la diplomatie publique. C’est la raison pour laquelle l’Ecole de Guerre Economique s’est auto-missionnée pour réaliser un deuxième rapport afin de lancer une alerte sur les jeux d’influence, non pas de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de l’Iran mais de pays alliés européens comme l’Allemagne par des biais indirects : les deux fondations qui sont citées dans le rapport dont la fondation Rosa Luxemburg. Un travail d’intelligence économique a été mené sur ces deux fondations à partir de sources recoupées et vérifiées pour montrer qu’il y avait bien une stratégie d’influence indirecte qui était hélas efficace et qui a fait preuve d’appuis en France, notamment au sein du parti des Verts français, sans qu’il y ait un vrai débat sur la question. Il y a bien eu une commission au Sénat, très utile pour rappeler un certain nombre de péripéties dans la non-défense du nucléaire français. Mais dans cette commission, il y a eu malheureusement un angle mort. Quelles étaient les stratégies indirectes qui pouvaient nous affaiblir sur le terrain du nucléaire ? Cela n’a pas été traité.

Comment s’effectue et ce déploie cette influence et cette ingérence allemande sur le nucléaire français et sur le débat public sur le nucléaire ? Comment elle se constitue et se manifeste-t-elle ?

Cela commence par une chose très simple, par du financement. Le nerf de la guerre est la manière dont les fondations des partis politiques allemands bénéficient d’une aide annuelle très importante sur le plan financier. Cela permet à un certain nombre d’associations de mener des démarches. En France, l’antenne parisienne de la fondation Heinrich Böll finance des associations françaises qui sont anti-nucléaires.

Des relations sont nouées via des relais au niveau européen, au niveau de groupes de discussions, auprès du Parlement européen, avec des logiques de lobbying en appui.

Cela constitue un système d’une certaine efficacité, d’autant plus qu’au sein du monde administratif français, ces dernières années une posture très anti-nucléaire est apparue à l’intérieur de plusieurs ministères et au sein même du Commissariat à l’énergie atomique. Cela est plus que paradoxal.

Cela est d’autant plus troublant car cela passe par une position humaniste qui est mise en avant et qui consiste à s’adresser aux citoyens pour les protéger, pour leur montrer que le nucléaire est une mauvaise piste et avec tous les éléments de langage qui vont avec.

Ce travail de sape, d’influence, qui en apparence est non-agressif, se veut être un apport utile pour aider les citoyens français à mieux vivre et à ne pas subir des politiques qui se retourneraient contre eux. L’axe d’influence est celui-ci. Le monde écologique français relaie ces éléments sans se poser de questions. Sans se demander si en étant écologiste et pro-européen, comment est-il possible d’expliquer la manière dont l’Allemagne a géré sa propre politique énergétique (l’industrie charbon, les taux d’émission de CO2) ? Ces incohérences de la politique énergétique allemande et européenne sont pourtant visibles au grand jour. Il n’y a pourtant pas de débats sur ces sujets et ces enjeux. Il y a beaucoup de passivité en France sur cette question.

Des voix commencent néanmoins à s’élever enfin au sein de l’industrie nucléaire pour dire qu’il n’est plus possible de continuer comme cela. Il est nécessaire de montrer les dents par rapport aux Allemands qui se moquent ouvertement de nous et qui continuent à le faire alors que nous avons la démonstration qu’avec la guerre en Ukraine, avec l’arrêt de l’importation du gaz russe, avec la déstabilisation de l’économie allemande qui avait tout misé en partie sur ce gaz, avec la relance des centrales à charbon et de la pollution qui en découle en Allemagne et qui impacte les pays limitrophes, cela démontre une incohérence totale.

Cela ne dérange en rien les écologistes français qui reçoivent de l’argent de structures allemandes qui, la main sur le cœur, plaident leur bonne foi.

Nous sommes face à un problème grave. Il existe en partie parce que l’actuel président de la République, son gouvernement et l’administration française se montrent pour l’instant totalement incapables de lutter, non pas le terrain direct de la confrontation diplomatique et de la diplomatique publique, mais sur le terrain des jeux d’influence cachés qui sont véhiculés par l’intermédiaire d’acteurs de la société civile. Nous ne nous battons pas avec toutes les armes nécessaires que d’autres utilisent contre nous.

Vous avez évoqué le cas des fondations, leur proximité avec la gauche allemande, est-ce qu’il faut considérer que l’Etat allemand est réellement impliqué dans ce jeu ?

L’Allemagne est malheureusement impliquée en tant que pays. A partir du moment où, pour des raisons présentées comme de basses tactiques électorales à l’époque d’Angela Merkel où des accords passés entre les conservateurs et les écologistes pour garder la maîtrise de certains territoires lors des élections, le fait qu’ait été acté l’abandon de la politique nucléaire civile, au regard des choix qui avaient été pris et notamment sur le gaz russe, il est clair que ce n’est pas un parti à travers une alliance électorale tactique entre CDU et les Verts qui cristallise tous les problèmes que j’ai évoqués.

L’Allemagne aujourd’hui, de part les solutions qui ont ensuite été entériné par un certain nombre de gouvernements, est devant un choix sur lequel elle ne recule plus.

Malheureusement, lorsque l’on parle de l’affrontement entre Français et Allemands sur l’industrie nucléaire, nous sommes bien sur deux politiques différentes de deux pays qui ont des vues particulières en fonction de leurs intérêts.

En ce qui concerne l’Allemagne, je parle bien de l’Allemagne et non pas d’une coalition gouvernementale ou d’une personne comme Angela Merkel.

L’Allemagne aujourd’hui a des positions durables et affirmées pour continuer à tout faire afin d’affaiblir l’industrie nucléaire française, compte tenu du choix qu’elle a pris précédemment.