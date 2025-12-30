©
La société de cybersécurité DeepStrike estime qu'il est passé d'environ 500 000 deepfakes en ligne en 2023 à près de 8 millions en 2025, soit une croissance annuelle de près de 900 %.
30 décembre 2025
Les deepfakes sont devenus de plus en plus perfectionnés en 2025 et voilà à quoi s’attendre pour la suite
Au cours de l'année 2025, les deepfakes ont connu une amélioration spectaculaire. La qualité des visages, des voix et des mouvements corporels générés par l'IA, imitant à la perfection de personnes réelles, a considérablement progressé, dépassant largement les prévisions de nombreux experts il y a encore quelques années. Leur utilisation pour tromper le public s'est également intensifiée.
Siwei Lyu est professeur au département d'informatique et d'ingénierie et directeur fondateur du UB Media Forensic Lab (UB MDFL) de l'Université de Buffalo, State University of New York.
