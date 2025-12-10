POLITIQUE
Satellite. (Image d'illustration)

Satellite. (Image d'illustration)

© Esa

RISQUE EXPONENTIEL

10 décembre 2025

Les débris spatiaux pourraient bientôt devenir un problème majeur pour la planète

Alors que l’orbite terrestre basse se densifie à un rythme inédit, la prolifération des débris spatiaux fait peser un risque croissant sur les satellites, les missions habitées et l’accès même à l’espace. Collisions à très haute vitesse, effet boule de neige du syndrome de Kessler et vulnérabilité des infrastructures orbitales dessinent un scénario préoccupant pour les décennies à venir. Décryptage.

Photo of Benjamin Peter
Benjamin Peter Go to Benjamin Peter page

7 min de lecture

MOTS-CLES

science , espace , satellites , débris , terre , orbite terrestre , IA

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Benjamin Peter image
Benjamin Peter

Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.

