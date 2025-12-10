RISQUE EXPONENTIEL

10 décembre 2025

Les débris spatiaux pourraient bientôt devenir un problème majeur pour la planète

Alors que l’orbite terrestre basse se densifie à un rythme inédit, la prolifération des débris spatiaux fait peser un risque croissant sur les satellites, les missions habitées et l’accès même à l’espace. Collisions à très haute vitesse, effet boule de neige du syndrome de Kessler et vulnérabilité des infrastructures orbitales dessinent un scénario préoccupant pour les décennies à venir. Décryptage.