Satellite. (Image d'illustration)
© Esa
RISQUE EXPONENTIEL
10 décembre 2025
Les débris spatiaux pourraient bientôt devenir un problème majeur pour la planète
Alors que l’orbite terrestre basse se densifie à un rythme inédit, la prolifération des débris spatiaux fait peser un risque croissant sur les satellites, les missions habitées et l’accès même à l’espace. Collisions à très haute vitesse, effet boule de neige du syndrome de Kessler et vulnérabilité des infrastructures orbitales dessinent un scénario préoccupant pour les décennies à venir. Décryptage.
A PROPOS DES AUTEURS
Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.
