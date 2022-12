La maire de Paris, invitée au forum de Bruxelles, qui réunissait les maires européens et celui de Kiev, a vanté les mérites du vélo au frère du maire de la capitale ukrainienne.

Kiev souffre sous les missiles russes. Des hommes, des femmes, des enfants meurent. Coupures d’électricité, les installations énergétiques étant détruites par les missiles russes.



La capitale ukrainienne enterre ses morts et résiste avec courage. C’est une tragédie qui appelle compassion et solidarité. Mais Anne Hidalgo voit plus loin, plus large. Elle pense à l’avenir.



Et c’est de cela qu’elle a parlé au frère du maire de Kiev. Elle s’est projetée vers la reconstruction de la capitale ukrainienne. Et elle a tenu à faire partager au frère du maire de Kiev ses lubies et son savoir-faire.



“A l’avenir”, lui a-t-elle dit, “prévoyez une ville ou il y aura moins de voitures et plus de vélos !”.



Elle a osé dire ça. Les bicyclettes seraient donc l’avenir de l’Ukraine. Nous regrettons qu’Anne Hidalgo n’ait pas parlé des trottinettes électriques. Place donc aux vélos qui permettront aux Ukrainiens de pédaler dans les décombres.



La bêtise d’Anne Hidalgo est infinie et dépasse toutes les limites connues. Sur sa lancée, elle a proposé au frère du maire de Kiev de : “partager avec lui son expérience”. Si “l’expérience” de la Maire de Paris est appliquée à Kiev, on y verra des rats. Des bandes de voyous s’affrontant à coups de battes de base-ball. Des camps de migrants verront le jour à chaque coin de rue.



Ainsi Kiev ressemblera à Paris devenue une ville dépotoire sous la gouverne d‘Anne Hidalgo.