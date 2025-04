Chats de thérapie

Les chats font-ils de bons animaux de thérapie ? Une nouvelle tendance révèle qu’ils sont peut-être plus compliqués à vivre qu’on ne l’imaginait

Les chiens sont sociables, enthousiastes et largement utilisés pour réconforter les gens dans les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite. Mais une alternative de plus en plus populaire est en train d'émerger : les chats thérapeutiques.