Ana Díez-Fernández est infirmière et titulaire d'un doctorat en recherche sociale et sanitaire de l'université de Castille-La Manche. Professeure d'université à la Faculté des sciences infirmières de Cuenca, elle enseigne les soins infirmiers médico-chirurgicaux. Coresponsable du groupe de recherche EDUHEALTHY et membre du Centro de Estudios Sociosanitarios.