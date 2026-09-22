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Blurred background"Les Beaux" au Théâtre des Mathurins : bienvenue dans un enfer conjugal climatisé
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ATLANTI-CULTURE

22 septembre 2026

"Les Beaux" au Théâtre des Mathurins : bienvenue dans un enfer conjugal climatisé

De : Léonore Confin Durée : 1h15 Mise en scène : Anne Coutureau Avec : Yasmine Vandeveter, Cédric Welsh Théâtre des Mathurins 36, rue des Mathurins 75008 Paris 01 42 65 90 00

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MOTS-CLES

Les Beaux , Théâtre des Mathurins , Léonore Confin , Anne Coutureau

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Ruhlmann

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.