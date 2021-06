Les 100 premiers jours de Joe Biden étaient-ils un mirage ?

Le président américain Joe Biden s'exprime lors d'une commémoration du 100e anniversaire du massacre de Tulsa au Greenwood Cultural Center de Tulsa, dans l'Oklahoma, le 1er juin 2021.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : 100 jours après l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, des doutes existent sur la stratégie de Joe Biden, comme le relève un article du Washington Post. Quels sont les points importants à relever sur ces 100 premiers jours de présidence, sur un Biden que l'on considérait mou et qui finalement a beaucoup agi ?

Gérald Olivier : J'ai lu l'article que vous citez. C'est un article d'opinion plus qu'autre chose et je ne suis pas du tout d'accord avec l'interprétation de son auteur et sa vision de la société américaine. C'est un article très engagé d'une personne qui vient de la gauche et qui, manifestement, n'est pas totalement satisfaite de ce qu'elle a vu de Donald Trump. On peut donc peut-être le mettre un peu de côté. Ce que je constate, personnellement, en ce qui concerne la présidence Biden, c'est d'abord qu'il a été élu sur un programme centriste et vague.

Il avait promis, par exemple, qu'il n'abandonnerait pas la fracturation hydraulique - ce que les Américains appellent le fracking - et qu'il ne mettrait pas un terme à l'utilisation des énergies fossiles, même s'il préparerait une transition énergétique. Or, on a vu qu'il est finalement allé immédiatement aux extrêmes. On voit donc une différence fondamentale entre le Biden candidat et le Biden président. Le problème que cela pose est que, quand vous êtes élu avec 50,3% des voix dans une élection qui est contestée par au moins une partie de l'électorat, vous n'avez pas ce qu'on appelle en politique un mandat, ce que les Américains appellent "a mandate". C'est-à-dire que vous n'avez pas une majorité suffisante pour mettre en place des politiques qui soient véritablement révolutionnaires. Vous êtes obligé de tenir compte du fait que votre majorité est extrêmement étroite. Et cette étroitesse de la majorité, on la constate tous les jours. Il y a cinq sièges de différence entre les deux partis à la Chambre des représentants en faveur des démocrates, et il y a zéro siège au Sénat, qui est à 50-50. La vice-présidente Kamala Harris peut apporter la 51e voix, le cas échéant, lors d'un vote pour faire basculer les résultats en faveur des démocrates. Mais ces votes n'ont pas lieu tous les jours, parce que le système, au Sénat, ne fonctionne pas systématiquement comme ça. Donc, on voit clairement que Biden n'a pas une majorité suffisante pour imposer un programme radical. Et pourtant, c'est ce qu'il a essayé de faire.

A partir de là, il s'est produit deux choses. La première, c'est que les décisions politiques ont des conséquences. Pour moi, certaines décisions de Joe Biden ont été catastrophiques et on a vu le résultat immédiatement. La seconde chose, c'est que l'électorat le plus radical de Joe Biden, l'aile gauche, qui est aujourd'hui personnifiée par des personnages comme Alexandria Ocasio-Cortez ou lhan Omar, a été déçu. Parce que pour eux, Biden n'ira jamais assez loin. A partir du moment où il tient compte du contexte politique, plutôt que d'essayer de passer en force comme certains le demandent, ils sont déçus.

Il s'agit là de l'interprétation politique de base. Maintenant, si l'on regarde dans le détail, on constate que depuis l'arrivée de Biden, les États-Unis ont été précipités dans trois ou quatre crises qui sont des crises inutiles, des crises manufacturées - on pourrait parler de crises choisies par le pouvoir en place. La première, c'est la crise migratoire. L'annonce par Joe Biden qu'il allait régulariser 11 millions de clandestins et mettre un terme aux politiques menées par l'administration Trump a été interprétée comme un signal que les frontières étaient ouvertes et on a vu immédiatement un afflux considérable de migrants en provenance du Mexique et d'Amérique centrale, qui ont totalement submergé certaines villes de la frontière, désorganisé les services sociaux et créé un chaos sans précédent. Au passage, c'est une crise dont on parle moins aujourd'hui mais les flots de migrants continuent d'arriver. La deuxième crise manufacturée est celle de l'énergie. Là, nous avons vu une sorte de justice immanente que je trouve assez symbolique. Dès son arrivée au pouvoir, Joe Biden a décidé de façon symbolique d'interrompre le fameux projet de l'oléoduc Keystone qui consiste à relier les champs pétrolifères du Canada jusqu'au golfe du Mexique, pour l'exportation. Il a annulé le projet et il a clairement dit que pour lui, les énergies fossiles appartenaient au passé. Quelques semaines plus tard, on apprend qu'un oléoduc de la côte Ouest qui fournit en pétrole, en kérosène, en carburant toute une série d'États de la côte ouest a été piraté par des pirates informatiques qui avaient obligé ce pipeline à fermer. En l'espace de quelques jours, les stations service ont été à court d'approvisionnement et on a eu une pénurie de carburant comme on n'en avait pas vue depuis les années Carter. Soudain, on s'est aperçu que les pipelines ont une utilité. C'était une sorte de retour de bâton symbolique à la politique de Joe Biden. Au passage, l'abandon programmé des énergies fossiles a eu pour résultat immédiat une hausse précipitée du prix de l'essence. Le prix du carburant aux États-Unis a augmenté de 40 à 50 % par rapport à ce qu'il était il y a six mois. Cette deuxième crise a donc été en quelque sorte manufacturée.

La troisième crise est budgétaire. Joe Biden s'est empressé de faire passer un programme d'aides pour aider l'économie à se rétablir, aider les gens qui ont souffert du Covid-19, etc. Sur le fond, cela paraît totalement justifié, si ce n'est que dans la réalité, dans ce programme d'aide, des sommes considérables ont été versées à tous les intérêts particuliers qui avaient soutenu Joe Biden pendant sa campagne, en particulier un certain nombre de syndicats, dont le syndicat des enseignants, alors qu'ils n'ont absolument pas été pénalisés parce qu'ils ont continué d'être payés même si les écoles étaient fermées. Simplement, c'est un syndicat extrêmement puissant et extrêmement présent aux États-Unis qui a beaucoup contribué à la campagne de Joe Biden. Ce dernier leur a donc renvoyé l'ascenseur. Mais ce renvoi d'ascenseur a eu un impact immédiat sur le budget. La dette publique américaine a augmenté de 3 à 4000 milliards de dollars en l'espace de quelques mois. Biden a présenté un programme officiellement destiné à renouveler les infrastructures américaines, dans lequel il y a à nouveau des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui ne sont pas destinés aux infrastructures, mais qui sont destinés à un certain nombre de projets chouchou du Parti démocrate.

L'addition des milliards de dollars a fini par faire peur à un certain nombre d'acteurs économiques. On constate donc aujourd'hui un redémarrage de l'inflation : les chiffres, qui viennent de tomber, donnent une inflation de 5% sur un an. Cela peut paraître pas énorme pour ceux de ma génération qui ont connu les années 70 et les années 80, mais c'est le chiffre le plus élevé depuis presque 30 ans. Tout le monde considérait que depuis les années Reagan, l'inflation avait été totalement dominée et n'était plus un problème. Là, elle redevient un problème alors qu'il n'y avait pas, au départ, dans l'économie, les tensions pouvant susciter ce problème. C'est une crise qui est le résultat des politiques de l'administration Biden.

La quatrième crise manufacturée est la crise internationale. Ce qui s'est passé en Israël le mois dernier est le résultat immédiat et concret du fait que l'administration Biden a donné de l'argent au Hamas. 235 millions de dollars, que Donald Trump refusait de leur donner, ont été versés au Hamas dès le début du mois de février. Cet argent a permis à l'organisation d'acheter un certain nombre de roquettes à l'Iran et de faire la guerre à Israël. Si Trump avait été au pouvoir, la dernière guerre entre le Hamas et Israël n'aurait jamais été déclenchée. Le Hamas n'aurait pas osé ou n'aurait pas eu les moyens de la mettre en place. Autour de cette crise-là, on observe qu'un certain nombre d'acteurs internationaux - la Russie vis-à-vis de l'Ukraine ; la Chine vis-à-vis de Taïwan - sont en train, comme on dit en anglais, de tester les eaux, c'est à dire d'observer ce que l'administration Biden fait lorsqu'elle est un peu poussée dans ses retranchements. Ils voient comment ils réagissent, ce qui crée des tensions. On l'a vu en Ukraine, où la Russie voulait voir comment ils allaient réagir à leurs manoeuvres militaires. Quant à la Chine, avec Taïwan, c'est exactement la même chose. On sait très bien que l'objectif de la Chine est de réintégrer Taïwan dans son giron pour qu'il n'y ait qu'une seule Chine. Ils regardent jusqu'où ils peuvent aller en fonction des réactions de l'administration Biden. Et ils font cela avec d'autant plus de facilité que Biden a clairement dit qu'avec son administration, c'était le retour du dialogue, le retour de la diplomatie, le retour du concert des nations. C'est le retour de l'intégration des Etats-Unis dans un certain nombre d'organisations internationales dont on sait très bien que les régimes non-démocratiques n'ont que faire.

Si on voulait aller plus loin, on pourrait parler aux États-Unis d'une cinquième crise, qui est celle de la hausse vertigineuse de la criminalité. Mais là, c'est une crise qui avait commencé avant l'arrivée de Joe Biden et qui est la conséquence des politiques qui sont menées au niveau local depuis un an et qui consistent à affaiblir les services de police municipale en réduisant leurs budgets et en empêchant les policiers de faire leur travail. Quand vous faites ça, les criminels en profitent.