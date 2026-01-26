Législatives partielles : un sérieux avertissement pour LR

Le ministre français de l'Intérieur et président du parti d'extrême droite Les Républicains (LR), Bruno Retailleau (au centre), chante l'hymne national français aux côtés du président du groupe parlementaire Droite Républicaine, Laurent Wauquiez (à gauche), du secrétaire d'État français chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations, Othman Nasrou (à gauche), de l'ancien Premier ministre français, Michel Barnier (à gauche), de la ministre française de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard (à droite), du président du Sénat français, Gérard Larcher (à droite), et de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse (à droite), lors de la réunion de LR marquant la rentrée politique, au Port-Marly, au nord-ouest de Paris, le 7 septembre 2025. (Photo de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)