©
Le ministre français de l'Intérieur et président du parti d'extrême droite Les Républicains (LR), Bruno Retailleau (au centre), chante l'hymne national français aux côtés du président du groupe parlementaire Droite Républicaine, Laurent Wauquiez (à gauche), du secrétaire d'État français chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations, Othman Nasrou (à gauche), de l'ancien Premier ministre français, Michel Barnier (à gauche), de la ministre française de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard (à droite), du président du Sénat français, Gérard Larcher (à droite), et de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse (à droite), lors de la réunion de LR marquant la rentrée politique, au Port-Marly, au nord-ouest de Paris, le 7 septembre 2025. (Photo de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
STRATEGIE RISQUEE
26 janvier 2026
Législatives partielles : un sérieux avertissement pour LR
Les résultats des deux élections législatives partielles organisées ce dimanche livrent un instantané révélateur des recompositions en cours à droite. En Haute-Savoie, la percée spectaculaire d’Antoine Valentin, candidat soutenu par Éric Ciotti et le Rassemblement national, relègue le candidat officiellement investi par Les Républicains très loin derrière, malgré l’implication de figures nationales comme Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. À l’inverse, dans le Loiret, la Macronie conserve sans surprise un siège face au RN, portée par une sociologie électorale favorable et une faible participation. Deux scrutins locaux aux dynamiques contrastées, mais qui interrogent la fragilisation des Républicains, la tentation de l’union des droites et les lignes de fracture appelées à structurer les prochaines échéances électorales.
6 min de lecture
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Populaires
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.