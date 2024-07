Législatives : Ces 5 enjeux fondamentaux pour les libertés publiques que personne n’aborde vraiment dans la campagne

Les libertés publiques sont les grandes oubliées de la campagne des législatives.

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce de la tenue des élections législatives anticipées, la question des libertés publiques, politiques et institutionnelles fait office de grande oubliée du débat.

LES LIBERTES PUBLIQUES, GRANDES ABSENTES DE LA CAMPAGNE

Pierre Beyssac : Le temps court de cette campagne ne permet pas de mener des débats de fond. La campagne vole donc particulièrement bas, avec des programmes préparés à la hâte, voire des reculs quotidiens sur des promesses précédentes.

Les libertés publiques sont, de toute façon, les oubliées des programmes politiques français, qui mettent plutôt en avant des restrictions de liberté sous couvert de protéger" les électeurs.

Christophe Seltzer : La convocation précipitée des élections législatives empêche toute campagne sur les idées et se concentre entièrement sur les personnes. Dans une fuite en avant populiste, les trois principaux blocs promettant chèques et autres ristournes d’impôts à certaines catégories de Français sans se préoccuper des problèmes structurels de notre Etat providence. En matière sécuritaire, on assiste à un étalage de mesures symboliques ou démagogiques qui ne prennent pas à bras le corps les conditions réelles de l’exercice des fonctions régaliennes.

Dans ce tempo impossible, les petits candidats et petits partis, y compris les plus anciens et idéologiquement solides, n’avaient pas la possibilité de concourir. C’est l’énième épisode d’une grave crise démocratique qui appelle d’urgence à repenser la dispersion du pouvoir politique. Contre le bonapartisme de nos institutions, restaurons la démocratie représentative (meilleure séparation entre les pouvoirs exécutif et législatif, scrutins à la proportionnelle…) ! Et face à l’hyper concentration du pouvoir à Paris, développons les libertés locales (collectivités territoriales fiscalement autonomes, référendums locaux…).

De facto, seul le programme du Front populaire mentionne les « libertés publiques » en proposant notamment de revenir sur les lois « sécurité globale » et « séparatisme ». Hélas, l’étatisme de son programme menace la liberté économique. Par ailleurs, si le Front populaire défend la « liberté » à de très nombreuses reprises, le terme se retrouve seulement deux fois le programme du RN et figure absolument nulle part dans le projet de Renaissance...

Pourtant, nos institutions achèvent de tuer le Parlement, les collectivités territoriales, le syndicalisme ou encore les partis politiques. Notre bureaucratie étouffe les entreprises et la société civile sans assurer le bon fonctionnement de l’école, de la justice ou de la police. Les services publics se détériorent à mesure que la dépense publique, la dette et nos impôts augmentent. Et la propriété de soi est encore à conquérir pour réaliser librement une GPA, consommer du cannabis ou encore choisir sa mort. Les Français ont besoin de davantage de libertés !

PROTECTION DES DATAS ET DES COMMUNICATIONS

Christophe Seltzer : Aucun des programmes principaux ne parle de données personnelles et seul le RN mentionne la nécessité de soutenir le développement de l’intelligence artificielle. Rappelons que lors des élections européennes, parmi les principales listes, Raphaël Glucksmann a courageusement fermé son compte sur Tik Tok -dont la gestion des données en Chine fait craindre le pire. Et les Républicains menés par François-Xavier Bellamy ont repris l'idée de patrimonialité des données personnelles défendue dès 2018 par GenerationLibre.

Pierre Beyssac : Aucun parti n'en parle, à part le Parti Pirate, qui en a fait un des sujets de la campagne pour les élections européennes.

Par exemple, le programme d'"Ensemble" n'a pas un mot sur le numérique.

Le programme du RN (qui n'a pas été mis à jour depuis 2022) se contente d'évoquer la "souveraineté", sujet important mais qui n'est qu'une facette parmi d'autres des enjeux du numérique et de nos droits fondamentaux.

La ligne des autoproclamés partis "modérérés", LREM et LR notamment, est très claire : la protection de nos vies privées est le cadet de leurs soucis, seul le développement économique autour du numérique compte.

Ainsi Paul Midy, rapporteur de la récente loi SREN, propose encore aujourd'hui avec 125 députés LREM sortants de mettre fin à l'« anonymat » sur Internet, point de programme très problématique comme déjà expliqué dans vos interviews. Il se présente aux législatives dans la 5e circonscription de l'Essonne sous l'étiquette "Ensemble". Face à lui, d'autres candidats, notamment Pierre Larrouturou, plus crédible pour défendre nos libertés fondamentales.

Suite aux alertes des Pirates, les médias se sont saisis récemment du cas de "chatcontrol" (surveillance de masse de nos commnunications privées) en raison de la volonté de la présidence belge de l'UE de boucler le sujet avant le 30 juin.

Aucun autre parti n'a parlé de chatcontrol à l'occasion de ces législatives.Pourtant, la France est favorable à chatcontrol, sous l'égide de LREM. Position modérée, vraiment ?

UTILISATION DES QR CODES, CONTROLE SOCIAL ET RECUL DES LIBERTES PUBLIQUES PENDANT LES JO

Christophe Seltzer : Seul le Front populaire parle de reconnaissance faciale pour en proposer son interdiction. Une réponse un peu abrupte (il y a diverses modalités d’utilisation de cette technologique) mais qui a le mérite de traiter une question essentielle alors que nous l'expérimentons pour la tenue des Jeux Olympiques. Sa généralisation ultérieure, sur le mode du fait accompli, est à craindre. Si après la crise de la Covid-19, la quasi-totalité de nos libertés confinées a été recouvrée, certaines de nos libertés ont été irrémédiablement restreintes dans le droit commun après les grands attentats des années 2010.

Pierre Beyssac : Les Jeux Olympiques sont un laboratoire des futures mesures de surveillance et de traçage de la population, comme cela a été évoqué dans vos colonnes. Les partis "classiques", à droite comme à gauche, comptent s'en servir pour faciliter le maintien de l'ordre. Aucun ne fera donc de la lutte contre la surveillance un enjeu majeur de campagne.

Ce renforcement de l'autorité se traduit par la dissolution des protections de l'État de droit. Aujourd'hui, cela se produit sous l'égide de LREM, lors des mandats précédents, sous celles du PS ou de LR.

On peut le corréler avec la montée des idées d'extrême-droite dans tout le paysage politique.

La mise en œuvre de formalités et complications administratives "visibles" peut provoquer des réactions de la population ainsi entravée. Mais d'autres mesures de surveillance sont invisibles, et il est alors plus difficile d'en faire un sujet de débat démocratique.

CENSURE ET LIBERTE D'EXPRESSION

Pierre Beyssac : Les partis traditionnels français s'intéressent désormais avant tout au maintien de l'ordre avec moyens minimaux, et la façon la plus simple d'y parvenir pour un État désargenté est le technosolutionnisme détricotant les droits fondamentaux. Mais comme le sujet est difficilement "vendable" tel quel à l'électeur, il est sorti du débat public ou enrobé sous des prétextes comme la protection de l'enfance ou des contenus culturels, ou la lutte contre le terrorisme.

Christophe Seltzer : Bien qu’indirectement, il faut reconnaitre à Renaissance de porter quelque chose sur le sujet dans son projet en défendant l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, sujet sur lequel la députée Caroline Janvier a réalisé un travail de fond formidable sous la précédente mandature. Une mesure discutable et peut-être difficilement praticable, mais qui au plan moral et éducatif, a le mérite de s'attaquer aux phénomènes de l'addiction comme de la violence et du harcèlement qui constituent une nouvelle censure sociale. L’exercice de la liberté d’expression ne dépend pas seulement de droits formels.

DEFENSE DES LIBERTES PUBLIQUES UNIQUEMENT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES EXTREMES

Pierre Beyssac : La démocratie est souvent présentée de manière "binaire", un tout-ou-rien menacé seulement par les extrêmes. En réalité, il existe différents "degrés" de démocratie, avec une multitude de curseurs des divers droits fondamentaux, et il s'agit de décider où les placer. Toutes les tendances politiques sont redevables de ces choix devant les citoyens, y compris les partis "modérés" à qui on ne peut plus se contenter de laisser carte blanche.

Christophe Seltzer : Vous avez raison, les restrictions aux libertés publiques, par petites touches depuis vingt ans, ont d’abord été le fait de majorités dites républicaines de gauche, de droite et centriste…. C’est ce que nous sommes en train de documenter avec GenerationLibre en vue de lancer un Observatoire des libertés. Les pouvoirs publics disposent par exemple désormais de moyens étendus pour restreindre la liberté d’expression, de circulation ou de manifestation.

Cela dit, je ne donne pas cher de nos libertés avec l'extrême-gauche au sein de laquelle les plus libertaires peuvent compromettre les conditions nécessaires au maintien de l'ordre public (qui est aussi une liberté !), les plus jacobins vouloir éteindre toute liberté locale, les plus dirigistes vouloir anéantir le droit de propriété.

Et je ne donne pas cher de nos libertés avec l'extrême-droite au sein de laquelle les plus anti-parlementaristes ne s'attaqueront pas au déséquilibre entre les pouvoirs, et les plus identitaires mettront à mal l'Etat de droit français et européen dont il n'est pourtant pas nécessaire de s’extraire pour durcir les règles en matière migratoire si on le souhaite. Enfin, la persistance de l'idée de "Français de papier" dans les discours de Jordan Bardella est une insulte à l'universalisme républicain et aux droits de l’Homme et du citoyen. N'oublions pas notre devise !