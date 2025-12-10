POLITIQUE
Le président des Républicains Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez s'expriment devant la presse après une réunion avec le Premier ministre français axée sur le vote proportionnel à l'hôtel Matignon à Paris, le 2 juin 2025.

Le président des Républicains Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez s'expriment devant la presse après une réunion avec le Premier ministre français axée sur le vote proportionnel à l'hôtel Matignon à Paris, le 2 juin 2025.

© THIBAUD MORITZ / AFP

FRACTURE SUR LA SECU

10 décembre 2025

Le vote du budget 2026 de la Sécurité Sociale révèle une division de LR entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez

La fracture s’est ouverte à droite. Le vote du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026 fait voler en éclats l’unité apparente du parti Les Républicains (LR). Entre dissensions idéologiques, calculs électoraux et ambitions internes, le budget a creusé un fossé entre pragmatisme parlementaire et fidélité à la ligne historique. Le gouvernement Sébastien Lecornu en ressort avec une victoire politique, mais la droite française, elle, en sort fragilisée.

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

