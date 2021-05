Le travail, c’est la santé. Mais l’abus de travail tue littéralement et de nouvelles études le prouvent

Travailler plus permet certainement de gagner plus, mais aussi de plus facilement atteindre le surnage et donc de connaître des problèmes de santé selon une étude.

Le Dr Frank Pega est fonctionnaire technique au Département de l'environnement, du changement climatique et de la santé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Épidémiologiste et économiste de la santé de formation, le Dr Pega est responsable technique des estimations conjointes OMS / Organisation internationale du travail (OIT) de la charge de morbidité liée au travail. Il est l'auteur principal de l' étude historique qui vient d'être publiée .

Atlantico : Selon votre étude, les longues heures de travail ont entraîné 745 000 décès par accident vasculaire cérébral et cardiopathie ischémique en 2016. Comment avez-vous calculé ces données?

Dr Frank Pega : Nous avons produit ces estimations en quatre étapes. Premièrement, nous avons estimé le nombre de personnes exposées à travailler 55 heures ou plus par semaine dans chaque pays du globe. Nous avons analysé 467 millions de points de données provenant de 2324 enquêtes menées dans 154 pays entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 2018. Il s'agissait presque exclusivement d'enquêtes officielles sur la population active collectées par les instituts nationaux de statistique qui ciblent toute la population en âge de travailler d'un pays. À partir de ces données, nous avons pu estimer avec précision la proportion de personnes qui travaillaient 55 heures par semaine

Dans un deuxième temps, nous avons systématiquement revu, évalué et mis en commun les études qui calculaient des estimations de l'effet du travail de 55 heures ou plus par semaine, par rapport à des heures de travail standard de 35 à 40 heures par semaine, sur les risques de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. . Des groupes de travail composés de 40 experts individuels dans le monde, pour la plupart des professeurs d'université, ont soutenu ces synthèses mondiales de preuves. De ces synthèses, nous avons tiré les meilleures estimations de l'augmentation de 55 heures de travail ou plus par semaine au risque de cardiopathie ischémique - à savoir de 17% et d'accident vasculaire cérébral - de 35%. Nous avons ensuite utilisé ces estimations exactes du risque dans nos modèles d'estimation statistique.

Troisièmement, nous avons ensuite combiné ces deux ensembles de données sur la population exposée et les augmentations de risque. Une formule mathématique établie a été utilisée pour calculer la fraction attribuable à la population. Il s'agit de la proportion de tous les décès dus à une cardiopathie ischémique et à un accident vasculaire cérébral attribuables à une exposition à de longues heures de travail. L'OMS a mis au point ces méthodes avec l'Université de Harvard et la Banque mondiale à la fin des années 90, et l'Organisation utilise cette méthode et cette formule depuis 20 ans pour produire des estimations du fardeau des maladies.

Quatrièmement, nous avons multiplié la fraction attribuable à la population par le nombre total de décès par cardiopathie ischémique et accident vasculaire cérébral. L'OMS produit des estimations du nombre total de décès dus à ces maladies, sur la base des registres de décès signalés à l'OMS par les ministères de la Santé de ses 194 États Membres. Cette dernière étape nous a ensuite donné le nombre total de décès dus aux cardiopathies ischémiques et aux accidents vasculaires cérébraux dus à de longues heures de travail: environ 475 000 décès.

Qu'est-ce que les longues heures de travail affectent notre santé et plus particulièrement notre cœur?

La littérature scientifique suggère que de longues heures de travail atteignent le cœur et le cerveau par deux voies causales (ou mécanismes).

Le premier est un effet direct, où de longues heures de travail se traduisent par des réponses au stress psychologique et physique, comme la libération d'hormones de stress. Ces réponses corporelles au stress peuvent directement endommager le cœur ou le cerveau et entraîner une maladie cardiovasculaire.

La seconde voie est un effet i ndirect. Ici, travailler de longues heures est censé augmenter les comportements malsains, tels que le tabagisme, l'inactivité physique ou la privation de sommeil. Ces réactions comportementales malsaines peuvent alors entraîner des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Votre étude commence à calculer les longues heures de travail après 55 heures par semaine. Pourquoi ce choix de 55 heures?

Nous avons identifié 55 heures de plus par semaine comme une catégorie d'exposition pour laquelle il y avait des preuves suffisantes de lien de causalité avec les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Nous l'avons découvert grâce aux revues systématiques et méta-analyses que nous avons menées avec le soutien des 40 experts internationaux. Ils ont évalué les preuves existantes comme une preuve suffisante que l'exposition à ce niveau de longues heures de travail nuit à la santé humaine en augmentant le risque de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. Pour d'autres catégories qui ont également été étudiées, à savoir le travail de 41 à 48 heures par semaine ou de 49 à 54 heures par semaine, les experts ont estimé que les preuves actuelles étaient encore insuffisantes pour tirer des conclusions sur leur nocivité avec certitude.

Pensez-vous que le surmenage est un problème de santé publique sous-estimé?

Beaucoup de gens auront probablement l'impression d'être surchargés de travail à certains moments de leur vie professionnelle. Cela peut devenir un problème lorsque de longues heures de travail persistent. Avant cette étude, nous ne savions pas combien de décès et de surmenage de santé étaient susceptibles de causer. Notre étude a généré des premières estimations. Celles-ci montrent que nos efforts antérieurs pour estimer la charge de morbidité au travail avaient manqué un facteur de risque substantiel, car l'exposition à de longues heures de travail n'avait jamais été quantifiée auparavant. Nos estimations suggèrent que le fait de travailler de longues heures est le facteur de risque professionnel avec le plus grand fardeau de maladie lié au travail. Cela révolutionne la compréhension mondiale des causes de décès et de maladies au travail. Il est probable que les estimations susciteront davantage d'attention et d'action sur les facteurs de risque psychosociaux pour la santé des travailleurs.

Doit-on s'inquiéter qu'avec Covid, les lignes floues du télétravail créent les conditions d'une augmentation des heures de travail et par extension du nombre de décès liés?

Le temps de travail a probablement été affecté par la pandémie de Covid. Le National Bureau of Economic Research des États-Unis d'Amérique a mené une étude comparant le temps de travail avant et après les verrouillages soutenus par le gouvernement en 2020. L'étude a analysé les données de 3,1 millions de travailleurs en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Il a constaté que la durée moyenne de la journée de travail augmentait de 48 minutes pendant les verrouillages. Le télétravail peut augmenter le nombre d'heures travaillées. Des recherches plus approfondies à ce sujet fourniront des informations sur l'impact du télétravail sur les heures travaillées et si les changements observés depuis le début de la pandémie se poursuivent; cependant, si une augmentation du temps de travail se prolonge en raison de changements dans les habitudes de travail, cela pourrait avoir des conséquences sur les décès par maladie cardiovasculaire dans dix ans. Gouvernements,

Que pourrait-on faire pour lutter contre la mort et les maladies dues au surmenage?

Nous recommandons quatre solutions potentielles. Premièrement, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs peuvent convenir de limites maximales d'heures de travail. Les gouvernements peuvent établir, mettre en œuvre, surveiller et appliquer des lois et des politiques qui fixent des limites de temps de travail saines. Un bon exemple est la directive européenne sur le temps de travail de 1993 - elle fixe une limite de 48 heures de travail par semaine dans tous les pays de l'Union européenne. Les employeurs et les travailleurs peuvent également inclure des limites maximales d'heures de travail dans les conventions collectives et bilatérales.

Deuxièmement, des aménagements équilibrés du temps de travail peuvent être développés. L'Organisation internationale du travail a publié un guide pratique pour organiser un temps de travail sain, flexible et autrement équilibré. Comme le note le guide, il faut éviter de travailler régulièrement de longues heures pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Les heures supplémentaires peuvent être réglementées et la mise en œuvre de ces règlements surveillée et, si nécessaire, appliquée. Des opportunités pourraient être offertes pour le travail par équipes, les horaires flexibles et le partage du travail.

Troisièmement, comme certains travailleurs peuvent travailler de longues heures pour survivre financièrement, des socles de protection sociale peuvent être établis pour protéger ces travailleurs. Une grande partie de la main-d'œuvre dans les économies à revenu faible et intermédiaire sont des travailleurs de l'économie informelle, qui ne sont pas toujours couverts par des contrats de travail et peuvent donc manquer les protections sociales et les services offerts par le travail dans l'économie formelle. Couvrir les travailleurs défavorisés qui vivent et travaillent dans la pauvreté avec des socles de protection sociale qui leur permettent de sortir de la pauvreté peut les empêcher de devoir travailler de longues heures uniquement pour survivre. C'est une question d'équité et de justice sociale. Les États membres des Nations Unies se sont engagés à élargir les socles de protection sociale à travers l'Objectif de développement durable 1 qui s'engage à «mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout».

Quatrièmement, les gouvernements et les employeurs peuvent offrir des services de santé au travail de base à tous les travailleurs. Les travailleurs de la santé et des soins au travail peuvent, par exemple, inclure l'évaluation de l'exposition à de longues heures de travail dans leurs évaluations de routine des risques pour la santé des travailleurs et des lieux de travail. Par exemple, le Ministère thaïlandais de la santé publique a renforcé ses politiques et son système de soins de santé primaires pour offrir des services de base de sécurité et de santé au travail aux travailleurs de l'économie informelle.