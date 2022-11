Le syndrome du pare-brise

Il y a de moins en moins d’insectes collés sur nos pare-brises et autres plaques d’immatriculation de voiture.

Atlantico : Dans votre étude intitulée "The Bugs Matter Citizen Science Survey", le comptage des insectes sur les plaques d'immatriculation des véhicules révèle une réduction de 58,5 % de l'abondance des insectes volant activement au Royaume-Uni entre 2004 et 2021. Quelle est l'importance de ce phénomène ?

Paul Hetherington : C'est très inquiétant, surtout si on le compare à d'autres études de ce type menées en Europe, qui indiquent toutes une diminution massive du nombre d'insectes.

Quelles sont les causes écologiques de ce phénomène ?

Elles sont multiples, mais la première est la perte d'habitat en Angleterre et au Pays de Galles : 97 % de nos habitats riches en fleurs sauvages ont été perdus depuis la fin des années 1930. La perte de connectivité va de pair avec cette perte, car il n'est plus possible de se déplacer entre les zones de bon habitat. Une centaine d'années de surdosage de l'environnement en produits chimiques tels que les pesticides et les herbicides, mais aussi en pollutions plus générales telles que les radiations, la lumière et même les ondes électromagnétiques. L'afflux d'espèces invasives non indigènes qui, comme les premiers colons d'Amérique latine, ont apporté des maladies mortelles, l'impact du changement climatique, lié lui aussi à la perte de connectivité, qui fait que les espèces ne peuvent pas fuir la hausse des températures.

L'augmentation du nombre de véhicules est-elle également une cause ?

Probablement pas directement, mais indirectement par l'augmentation de la pollution, la contribution au changement climatique et la destruction d'habitats de qualité pour créer de nouvelles et plus grandes routes.

Vous avez travaillé sur les plaques de voitures, mais votre observation est-elle la même que celle du "phénomène du pare-brise" ?

L'observation est basée sur le phénomène du pare-brise, mais l'accent est mis sur les plaques d'immatriculation car elles sont toutes de taille régulière et dans le même plan vertical, alors que les pare-brise ont tendance à avoir des orientations différentes, ce qui rend difficile une comparaison directe.

Depuis combien de temps observe-t-on ce phénomène ? Est-ce le cas partout ?

Une enquête de référence a été réalisée en 2004, puis en 2019, un petit essai a été mené en utilisant la technologie moderne (l'application) dans le Kent, ce qui a conduit à l'enquête complète à l'échelle du Royaume-Uni en 2021, qui a été répétée en 2022 (les derniers chiffres sont en cours de traitement mais semblent souligner ceux de 2021). Il existe également des variations notables, le taux de déclin en Angleterre étant le plus mauvais des pays d'origine et l'Écosse le moins bon, de même que les taux dans le sud de l'Angleterre sont plus mauvais que dans le nord. Nous espérons qu'en 2023, l'application pourra être utilisée dans davantage de pays.

Quelles préoccupations cette observation doit-elle susciter ?

La diminution du nombre d'insectes est extrêmement préoccupante car elle indique un déclin de toute la biodiversité et une menace à long terme pour les aliments dont nous avons besoin pour nourrir une population mondiale croissante. Environ une bouchée sur trois que nous mangeons dépend de la pollinisation par les insectes et huit sur dix de nos fleurs sauvages en dépendent également. La disparition des pollinisateurs entraînera une réduction importante des types et des quantités d'aliments disponibles, ainsi qu'une forte hausse des prix de ceux qui sont produits par pollinisation manuelle. Les insectes sont essentiels à la vie telle que nous la connaissons, en tant que sources de nourriture pour les autres animaux, en tant que créateurs de semences végétales viables, en tant que recycleurs de végétation pourrie, de charognes et d'excréments fertilisant nos sols.

Existe-t-il un moyen de corriger les choses ?

Oui, heureusement, il y en a un. Nous devons réduire considérablement notre dépendance à l'égard des produits chimiques tels que les pesticides et les herbicides, nous devons nous attaquer sérieusement à toutes les formes de pollution, y compris la pollution lumineuse, nous devons accorder une plus grande attention au commerce mondial qui permet aux espèces envahissantes d'entrer dans nos pays. Nous devons prendre au sérieux les engagements mondiaux visant à réduire l'impact du changement climatique. L'initiative B-Lines de Buglife, qui a cartographié un réseau d'autoroutes à insectes à travers le Royaume-Uni, en est un bon exemple. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la restauration de la connectivité, même si vous vivez en appartement, pensez à créer une jardinière avec des plantes à fleurs appropriées (la plupart des herbes sont idéales).