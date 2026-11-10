ATLANTI'CULTURE
10 novembre 2026
Le Rouge et le noir, lu par Michel Vuillermoz : passion, ambition et hypocrisie sociale
Chez Stendhal, on aime comme on part à la guerre, on rêve comme on complote et l’on grimpe l’échelle sociale au risque d’y perdre son âme
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).