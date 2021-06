Le RGPD, une menace auto-infligée à 2 000 milliards d’euros pour l’économie européenne ?

Sébastien Cochard : Comme remarque préliminaire, il suffira de rappeler que Digital Europe est le lobby des "GAFAMs" auprès des institutions de l'UE, et que toute étude commanditée par un lobby, aussi économétrique et basée sur des données de l'OCDE soit-elle (quand bien même serait-elle réalisée par des universitaires et non des consultants comme dans le cas d'espèce), n'est ainsi jamais autre chose qu'un outil de propagande fabriqué de toutes pièces et destiné à "donner des billes" aux législateurs européens désireux de pousser dans la direction proposée par le lobby.

Or, quelle est la position des GAFAMs et consorts, en Europe comme dans le reste du monde ? Qu'elles puissent collecter, transférer internationalement et utiliser comme bon leur semble (pour le plus grand profit de leurs actionnaires) toutes les données qu'elles recueillent sur leurs utilisateurs, bien évidemment autant que possible sans le consentement de ces derniers, afin de réduire leurs coûts et contraintes au maximum, en ayant idéalement un seul mode opératoire pour l'ensemble de la planète. Le RGDP protège les données collectées sur les citoyens européens, évite leur transfert international sans leur consentement et ainsi leur utilisation abusive: donc, oui, le RGDP est visé.

L’UE est-elle en train de se tirer une balle dans le pied ? Le RGPD tel qu’appliqué actuellement est-il une douleur auto-infligée comme estiment les auteurs de l’étude ?

Le RGDP est un point aberrant dans le panorama de l'ensemble des politiques pratiquées par les institutions de l'UE depuis le milieu des années 1980 et les Commissions Delors. Pour une fois, avec le RGDP, il ne s'agissait pas de tout ouvrir au pillage global par les multinationales américaines, mais au contraire de protéger les citoyens européens et de mettre en place une forme de protectionnisme industriel. Ce qui est visé par l'étude en question est au moins autant le RGDP lui-même que son esprit, alors que se profilent les étapes suivantes et notamment la régulation de l'intelligence artificielle par l'UE.

Alors même que la protection des données individuelles est foulée aux pieds par les politiques de traçage et d'échanges de données de santé dans le contexte de la crise Covid, les institutions de l'UE vont-elles baisser le pavillon devant les multinationales américaines du numérique, ou bien continuer dans l'esprit de résistance qui est celui du RGDP ? C'est ce qui est actuellement en jeu.

Faut-il réformer le RGPD pour mieux l’adapter à l’économie européenne et éviter une perte de compétitivité à l'international ?