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Jean-Luc Mélenchon (au centre), candidat du parti de gauche La France insoumise (LFI) à l'élection présidentielle française de 2027, fait un geste depuis la scène, entouré de membres de son parti, à la fin du congrès présidentiel de la LFI, organisé au Bourget, en banlieue parisienne, le 7 novembre 2026, à l'occasion de la publication de son programme gouvernemental « L'Avenir en commun ».
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POINT DE VUE

10 novembre 2026

Le programme d'une (Nouvelle) France sous tutelle

Jean-Luc Mélenchon vient de publier les 1 069 mesures de son programme pour 2027. Propriété, libertés individuelles, immigration, Europe, institutions : derrière la promesse d'une société plus juste, je vois surtout un projet de mise sous tutelle de l'économie et des individus. Et une contradiction fondamentale : prétendre résoudre les difficultés françaises en renforçant un modèle qui contribue déjà à les produire.

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MOTS-CLES

LFI , France Insoumise , programme , Jean-Luc Mélenchon

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Jérémie Cohen

Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.

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