POINT DE VUE

Le programme d'une (Nouvelle) France sous tutelle

Jean-Luc Mélenchon vient de publier les 1 069 mesures de son programme pour 2027. Propriété, libertés individuelles, immigration, Europe, institutions : derrière la promesse d'une société plus juste, je vois surtout un projet de mise sous tutelle de l'économie et des individus. Et une contradiction fondamentale : prétendre résoudre les difficultés françaises en renforçant un modèle qui contribue déjà à les produire.