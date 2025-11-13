POLITIQUE
Hitler et Himmler lors de la Seconde guerre mondiale.

Hitler AFP

© DR / AFP

RIKIKI

13 novembre 2025

Le plus sulfureux secret d’Hitler tenait… dans la paume de la main

Un échantillon de sang suffit parfois à fissurer un mythe. L’ADN d’Hitler révèle un corps fragile, une identité fissurée, loin du monstre de propagande qu’il s’était construit.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

