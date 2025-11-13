Hitler et Himmler lors de la Seconde guerre mondiale.
13 novembre 2025
Le plus sulfureux secret d’Hitler tenait… dans la paume de la main
Un échantillon de sang suffit parfois à fissurer un mythe. L’ADN d’Hitler révèle un corps fragile, une identité fissurée, loin du monstre de propagande qu’il s’était construit.
4 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
