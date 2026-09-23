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ATLANTI-CULTURE

23 septembre 2026

"Le Plancher" : Ce plancher-là aurait bien mérité un petit coup de rabot…

De : Adapté par Nicolas Dégremont du roman de Perrine Le Querec Mise en scène : Frédéric Cherboeuf Avec : Nicolas Dégremont et Zoé Saubat au violoncelle Théâtre Montparnasse 31, rue de la Gaité 75014 Paris 01 43 22 77 74

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MOTS-CLES

Théâtre Montparnasse , Nicolas Dégremont , Perrine Le Querec , Frédéric Cherboeuf

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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