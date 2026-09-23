ATLANTI-CULTURE

"Le Plancher" : Ce plancher-là aurait bien mérité un petit coup de rabot…

De : Adapté par Nicolas Dégremont du roman de Perrine Le Querec Mise en scène : Frédéric Cherboeuf Avec : Nicolas Dégremont et Zoé Saubat au violoncelle Théâtre Montparnasse 31, rue de la Gaité 75014 Paris 01 43 22 77 74