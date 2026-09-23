ATLANTI-CULTURE
23 septembre 2026
"Le Plancher" : Ce plancher-là aurait bien mérité un petit coup de rabot…
De : Adapté par Nicolas Dégremont du roman de Perrine Le Querec Mise en scène : Frédéric Cherboeuf Avec : Nicolas Dégremont et Zoé Saubat au violoncelle Théâtre Montparnasse 31, rue de la Gaité 75014 Paris 01 43 22 77 74
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).