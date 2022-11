Le dirigeant de la FIFA, Gianni Infantino, lors d'une conférence de presse.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Gianni Infantino s’était déjà illustré par une sortie remarquable et remarquée. Jugeant les critiques contre le Qatar, état islamiste et semi-esclavagiste, « hypocrites », il s’en était pris à l’Occident. « Avec le mal que nous avons fait depuis 3000 ans, nous devrions nous excuser pendant 3000 ans », avait-il dit. Eh oui, nous sommes coupables et le Qatar n’est coupable de rien…

Mortellement blessé par ces propos accusatoires, l’Occident gémissait. Mais son corps bougeait encore. Il fallait l’achever. Gianni Infantino s’en est chargé. Et il a fait mouche.

« Nous sommes prêts, a-t-il dit, à organiser un Mundial en Corée du Nord ». Un Mundial dans un pays célèbre pour ses camps de concentration, ses famines et sa terreur, sans oublier le fait qu’il dispose de l’arme nucléaire.

Mais bien sûr, Gianni Infantino ne fait pas de politique. C’est pourquoi il lui est indifférent que le ballon rond roule sur des cadavres. Apprenant cette bonne nouvelle, le satrape nord-coréen s’est empressé de féliciter Gianni Infantino.

Reste que la Corée du Nord est un pays misérable. Le camarade Kim n’a pas les milliards de l’Émir du Qatar. Et quelque chose nous dit que Gianni Infantino n’est pas indifférent aux milliards...