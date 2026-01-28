POLITIQUE
Blurred backgroundLe PDG d’Anthropic, à l’origine de l’IA Claude (il s’agit d’un ancien d’OpenAI) publiait en 2022 une première “constitution” visant à réguler l’intelligence artificielle.

Le PDG d’Anthropic, à l’origine de l’IA Claude (il s’agit d’un ancien d’OpenAI) publiait en 2022 une première “constitution” visant à réguler l’intelligence artificielle.

MONSIEUR CLAUDE

28 janvier 2026

Quand le patron d’Anthropic jette une lumière crue sur les risques que l’IA fait selon lui courir à l’Humanité

Dario Amodei, PDG d’Anthropic et à l’origine de l’IA Claude, estime que l’intelligence artificielle pourrait poser un risque conséquent pour l’humanité dans les années à venir.

