HOMMAGE

Le nouveau télescope de la NASA porte le nom de l'astronome Nancy Grace Roman... mais qui était-elle ?

La NASA a donné à son tout dernier télescope spatial phare le nom de la scientifique américaine Nancy Grace Roman. Les contributions de Roman à l'astrophysique auraient dû la rendre célèbre ; pourtant, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler d'elle.