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Le Dr Nancy Roman, l'une des plus éminentes scientifiques du programme spatial américain, est photographiée aux côtés d'une maquette de l'Observatoire solaire en orbite (OSO). Date inconnue.
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HOMMAGE

1 septembre 2026

Le nouveau télescope de la NASA porte le nom de l'astronome Nancy Grace Roman... mais qui était-elle ?

La NASA a donné à son tout dernier télescope spatial phare le nom de la scientifique américaine Nancy Grace Roman. Les contributions de Roman à l'astrophysique auraient dû la rendre célèbre ; pourtant, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler d'elle.

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MOTS-CLES

NASA , espace , astronomie , Nancy Grace Roman , Astrophysique , Hubble , James-Webb

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Ian Whittaker

Ian Whittaker est maître de conférences en physique, Université de Nottingham Trent.

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