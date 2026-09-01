HOMMAGE
1 septembre 2026
Le nouveau télescope de la NASA porte le nom de l'astronome Nancy Grace Roman... mais qui était-elle ?
La NASA a donné à son tout dernier télescope spatial phare le nom de la scientifique américaine Nancy Grace Roman. Les contributions de Roman à l'astrophysique auraient dû la rendre célèbre ; pourtant, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler d'elle.
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Ian Whittaker est maître de conférences en physique, Université de Nottingham Trent.
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Ian Whittaker est maître de conférences en physique, Université de Nottingham Trent.