Photo de l’épave d’une voiture prise le 18 mai 2014 sur les lieux d’un attentat-suicide dans le quartier majoritairement chrétien de Sabon Gari, à Kano, dans le nord du Nigeria. Cinq personnes, dont l’auteur de l’attentat, ont été tuées lorsqu’une voiture piégée a explosé près d’un bar en plein air, détruisant six véhicules et soufflant les vitres de plusieurs immeubles. (Image d'illustration)

SCANDALE SILENCIEUX

17 novembre 2025

Le Nigeria, centre névralgique de la persécution des Chrétiens dans le monde

Le Nigeria est devenu l’épicentre mondial de la persécution violente des chrétiens. Entre massacres, enlèvements, mariages forcés et expropriations, les violences ciblées contre les communautés chrétiennes s’intensifient depuis plus d’une décennie, alors que le gouvernement peine à protéger ses citoyens et à sanctionner les auteurs.

Uzay Bulut Go to Uzay Bulut page

Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.

