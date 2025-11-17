Le Nigeria, centre névralgique de la persécution des Chrétiens dans le monde

Photo de l’épave d’une voiture prise le 18 mai 2014 sur les lieux d’un attentat-suicide dans le quartier majoritairement chrétien de Sabon Gari, à Kano, dans le nord du Nigeria. Cinq personnes, dont l’auteur de l’attentat, ont été tuées lorsqu’une voiture piégée a explosé près d’un bar en plein air, détruisant six véhicules et soufflant les vitres de plusieurs immeubles. (Image d'illustration)