Un drapeau européen devant le Parlement à Strasbourg.
UNE CULTURE

6 février 2026

Le nationalisme ethnoculturel, cette 3e voie qui monte entre nationalisme civique et nationalisme ethnique

Alors que les idées de rémigration ou d’identité nationale sortent des marges politiques où elles étaient cantonnées depuis des années, émerge chez les droites européennes une nouvelle vision de la nation qui ne définit plus l’appartenance uniquement par des contrats ou par le sang.

Alexandros Dolgov

Alexandros Dolgov

Chroniqueur pour European Conservative.