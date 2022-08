Le monde selon Xi Jinping : réflexions sur le socialisme à la chinoise

Xi Jinping est considéré comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao.

Il y a plusieurs années, la Maison d'édition du peuple de l'État chinois a introduit la traduction anglaise d'extraits de discours de Xi Jinping et, dans quelques cas, de ses écrits, sous le titre "Anecdotes et dictons de Xi Jinping". L'original a été publié en chinois en 2017. Le lien vers le livre est disponible ici. Je n'ai cependant pas pu le trouver sur Amazon. Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible aux États-Unis. J'ai récemment acheté une copie papier à Belgrade et je l'ai lu dans la traduction serbe faite à partir de la traduction anglaise. Il faut donc tenir compte du fait que le texte est passé par un certain nombre de métamorphoses linguistiques.

Certains pourraient comparer le livre des "anecdotes et dictons" de Xi au célèbre Petit livre rouge. Il existe des similitudes dans le sens où les deux publications visent à promouvoir la façon de penser des dirigeants, et où Xi a récemment commencé à jouir d'un certain culte de la personnalité rappelant celui qui a enveloppé Mao de la Révolution culturelle à sa mort. Il y a aussi des différences. Le Petit Livre rouge était une collection d'extraits relativement courts des écrits de Mao. Le volume actuel de Xi est une sélection d'extraits plus longs (en moyenne des pages) des discours de Xi, chacun étant suivi d'une interprétation plus détaillée rédigée par les rédacteurs du Renmin Ribao (Quotidien du peuple). Étant donné que les "anecdotes" de Xi s'inspirent très largement de l'histoire de la Chine et que le niveau de détail historique auquel Xi se réfère a peu de chances d'être connu de la plupart des lecteurs non chinois (et, je suppose, de nombreux Chinois également), les interprétations sont absolument indispensables. J'aurais aimé qu'elles soient plus claires et moins répétitives des propos de Xi lui-même.

Il existe une autre différence importante entre les livres de Mao et ceux de Xi. Mao appartenait à la génération de dirigeants comme Lénine, Staline et Churchill qui écrivaient leurs propres textes (et, dans le cas de Mao, des poèmes également). Nous pouvions donc être sûrs que tout ce qui était publié était bien écrit par ces dirigeants à l'ancienne. De nos jours, les dirigeants font appel à des écrivains fantômes. C'est notamment le cas des discours qui constituent la majeure partie du texte de ce livre. Nous ne pouvons pas être sûrs qu'il s'agit de quelque chose que Xi a réellement dit, ou que ses rédacteurs de discours ont écrit et qu'il a simplement approuvé. Ce n'est pas un problème mineur. Pourquoi ? Parce que le livre regorge d'exemples tirés de l'histoire et de la littérature chinoises, de la littérature marxiste et, enfin, de la littérature et de l'histoire mondiales. Xi est, de son propre aveu ou selon ses propres dires, un lecteur vorace, et ce depuis son plus jeune âge ("Que fais-je de mon temps libre ? Bien sûr, je passe la plupart de mon temps à travailler. Le seul passe-temps que j'ai conservé [de ma jeunesse] est la lecture ; c'est devenu mon mode de vie. Elle fortifie mon esprit, me donne de l'inspiration, renforce ma moralité"). Mais quiconque gravissait les marches du pouvoir en Chine (ou ailleurs) avait-il vraiment le temps d'absorber toutes ces différentes écoles de pensée ? Nous n'en savons rien. Mais le lecteur peut se poser la question.

Le livre est composé de deux parties. La première s'adresse au lecteur chinois, aborde des thèmes chinois (mais aussi, dans une certaine mesure, mondiaux) et utilise principalement les exemples, projetés comme des métaphores, de l'histoire millénaire de la Chine, les cas d'individus extraordinaires de l'époque maoïste, et même certains de la période contemporaine de construction du "socialisme aux caractéristiques chinoises." La deuxième partie (beaucoup moins intéressante) est une compilation de divers discours prononcés par Xi à l'occasion de rencontres internationales (les conversations avec Obama y figurent deux fois, mais il n'y a pas de Poutine). La deuxième partie est censée présenter l'interaction bienveillante de la Chine avec le reste du monde, mais son caractère programmatique la rend beaucoup moins intéressante. La seule exception à cette règle est le cas où Xi discute du football qu'il aime vraiment et où ses opinions sont intéressantes.

L'accent indiscutable de la partie "chinoise" du livre porte sur les questions de gouvernance. En donnant de nombreux exemples, tirés de l'histoire de la Chine, de dirigeants et de leurs assistants qui se souciaient du bien-être du peuple, vivaient modestement ("Il faut être le premier à s'occuper des affaires de l'État, le dernier à s'occuper des affaires personnelles"), s'efforçaient de s'améliorer sur le plan moral et éducatif, Xi propose une théorie de la gouvernance fondée sur la vertu des dirigeants et les résultats obtenus, et non sur la procédure. Alors que les théories occidentales mettent l'accent sur l'aspect procédural (comment est-on choisi pour être le dirigeant, est-ce par un processus démocratique bien établi ou non), la préoccupation de Xi porte sur les résultats. La prémisse tacite n'est pas de discuter de la manière dont on est sélectionné pour gouverner - et cela ne s'applique pas seulement aux postes de haut niveau, mais à tous les postes, du plus bas niveau du comté au chef du PCC - mais de la manière dont ils réussissent à remplir leurs fonctions.Le succès est défini en termes d'amélioration du bien-être et du bonheur des personnes qu'ils gouvernent.

La bonne règle elle-même, comme dans une histoire de la Chine ancienne racontée par Xi, ne doit pas nécessairement être structurellement la même. Trois souverains différents, écrit Xi, ont imposé la règle juste par des mécanismes différents : l'un par son attention aux détails et par le contrôle de toutes les dépenses gouvernementales poste par poste ; un autre par sa bonne nature ; et le troisième par des punitions sévères. La corruption a été éradiquée sous chacun des trois souverains, mais pour une raison différente : sous le premier, les gens ne pouvaient pas tricher ; sous le deuxième, ils avaient honte de tricher ; sous le troisième, ils étaient punis s'ils trichaient.Xi qui a raconté cette histoire en 2004 ne révèle pas laquelle des trois voies il préfère.

Dans tous les cas d'une bonne règle, l'accent est mis sur les caractéristiques individuelles des gouvernants. Comme le mentionnent les rédacteurs, si de nombreux dirigeants et fonctionnaires vertueux et consciencieux existaient dans la Chine féodale, les communistes plus conscients de l'idéologie et orientés vers le peuple ne seraient-ils pas encore plus susceptibles de se soucier de leurs concitoyens ? Ce qui est nécessaire, écrivent-ils, c'est "la moralité à l'intérieur et la vertu à l'extérieur" ; ce qui est recherché, c'est le règne de la vertu, et par la vertu.

Mais comment instaurer un tel règne ? Évidemment, en ayant des gouvernants moraux. D'où - le lecteur commence à s'en rendre compte - la campagne idéologique de Xi : si l'idéologie confucéenne-communiste est ignorée et que tout est simplement estimé en termes d'argent et de succès économique, il ne peut y avoir de règle morale et vertueuse. Pour citer Confucius, comme le font les rédacteurs, "si l'on se permet de suivre le profit dans son comportement, nombreux seront ceux qui auront des raisons de se plaindre". Il pourrait y avoir une sélection procédurale équitable des dirigeants, par exemple par élection, mais pas nécessairement une règle vertueuse. Cette dernière ne peut être assurée que par l'éducation des dirigeants.

La question clé, à laquelle le livre ne répond pas, est donc la suivante : est-il possible de parvenir à un "rajeunissement" éducatif et moral dans les conditions "normales" actuelles du capitalisme, où l'argent est considéré par la majorité de la population comme l'objectif le plus élevé, révélateur de la valeur individuelle ? Les exemples de l'époque révolutionnaire, du forum de Yen'an, des débuts de Mao, etc. peuvent-ils être pertinents pour une nouvelle génération élevée dans le monde de la commercialisation implacable ? Il est permis de douter. Cela ne rend pas moins pertinente la campagne idéologique menée par Xi (y compris probablement par le biais de ce livre), mais plutôt plus pertinente. Pourtant, les chances de succès de cette campagne ne sont pas très élevées. Xi se bat contre l'esprit du temps, et si sa lutte peut être motivée par un désir sincère de créer une Chine moralement supérieure, les chances de succès de cette entreprise ne sont, je le crains, pas particulièrement élevées.

Mais, peut-être, Xi pourrait répondre par l'histoire, racontée par Mao en 1942, du vieil homme fou qui essaie de déplacer deux montagnes. Dans la version de Mao, les deux montagnes étaient le féodalisme et le colonialisme. Elles ont été supprimées. Dans la version de Xi, elles pourraient être la cupidité et l'indifférence.

