Le marché de l'emploi s'est essoufflé au 3e trimestre, mais pas dans tous les métiers et toutes les régions

HelloWork traite bon mal an 150 millions de visites par an. Plus de 2,3 millions d'offres d'emploi ont été diffusées au troisième trimestre 2023.

HelloWork est la première plateforme digitale du marché de l'emploi et du recrutement. HelloWork traite bon mal an 150 millions de visites par an. Plus de 2,3 millions d'offres d'emploi ont été diffusées au troisième trimestre 2023, mais la tendance est nettement au ralentissement par rapport au premier semestre, qui jouissait d'une dynamique très forte. Alors qu'au premier semestre, le marché de l'emploi augmentait de 17 % par rapport à 2022, le 3e trimestre n'enregistre que 9 % de mieux, donc un ralentissement brutal qui est évidemment lié aux incertitudes économiques et notamment au ralentissement de la croissance tombée à 0,9 % pour cette fin d'année.

L'observation des résultats appelle trois séries de remarques sur le fonctionnement de ce marché de l'emploi.

1re observation : l'évolution du marché de l'emploi n'affecte pas toutes les régions de France avec la même ampleur. La région Île-de-France tient le haut du pavé sur le marché de l'emploi et concentre 16 % des offres d'emploi diffusées sur HelloWork.com. Suivent les régions Auvergne-Rhône-Alpes (14 % des offres) puis les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine (10 % des offres). L'Île-de-France et les grandes métropoles sont toujours les locomotives de la création de l'emploi, alors qu'on pensait au moment du Covid que se préparait une mutation des emplois vers la province.

2e observation : les statuts et les organisations classiques du travail restent solidement implantés. Les contrats en CDI représentent 43 % des offres (en progression de +13 % en un an) et dépassent le million d'offres diffusées, tandis que les offres d'emploi en CDD constituent 9,7 % des offres publiées (en légère hausse de 4 %). L'alternance représente 2,5 % des offres, en léger recul par rapport à la même période de l'an passé. L'intérim, quant à lui, progresse de 8 % au 3e trimestre par rapport à l'année dernière, avec plus d'un million d'offres d'emploi (44 % du total des offres) publiées sur la plateforme de recrutement.

3e observation : les métiers en tension restent en tension. Les métiers les plus recherchés, ceux du secteur Santé & Social, ont été les plus demandés en CDI et CDD : assistant maternel, infirmier, aide soignant, auxiliaire de vie, aide ménager, entre autres, représentent 13 % des offres. Les métiers de la production industrielle (technicien de maintenance) et de la comptabilité (collaborateur comptable, gestionnaire de paie) ont eux aussi été très recherchés (13 % chacun). La part de ces métiers représente près de quatre offres sur dix au troisième trimestre.

Du côté de l'alternance, le top 3 compte les métiers de chargé de recrutement, chargé de communication et assistant commercial qui sont les plus demandés. Enfin, les métiers qui recrutent le plus en intérim sont ceux de cariste, d'opérateur de production et de préparateur de commande.

Pour les experts de HelloWork, c'est la crise de l'immobilier qui pourrait impacter le marché du travail de manière durable, parce que cette crise bloque les possibilités de mobilité. Sans la garantie de trouver un logement, les candidats au changement ne bougent pas. Pour David Beaurepaire, Directeur Délégué de HelloWork, « les signaux émanant des entreprises, des cabinets de recrutement et des sociétés de travail temporaire sont toujours bien orientés, malgré un ralentissement de la croissance. Les marges des entreprises et les carnets de commandes bien remplis, mis à part dans le BTP (logement neuf) ou certaines enseignes de la distribution, les poussent à continuer de recruter, notamment pour remplacer les départs (démissions à des niveaux records, départs à la retraite, etc.). Mais le gel du marché immobilier pourrait avoir un impact dans les mois à venir sur le marché du travail, en limitant la mobilité professionnelle et géographique des candidats ».

POUR ALLER PLUS LOIN :

HelloWork Group est le premier acteur digital français de l'emploi, du recrutement et de la formation. Fort de 500 collaborateurs, 94 millions d'euros de commandes en 2022, les services du groupe HelloWork sont utilisés par 40 000 professionnels et 4 millions d'utilisateurs chaque mois. Ils permettent plus de 4 400 recrutements et 300 entrées en formations chaque jour.